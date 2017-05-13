「這是有史以來，Docker最重要的專案，可以將Docker生態系帶向下一個階段。」Docker創辦人兼技術長Solomon Hykes最後如此介紹，「從今天開始，所有Docker的一切程式碼、工程師資源、所有元件，甚至是Docker自身的程式碼，都將屬於這個新的開源專案Moby。」他強調：「這也是我心中最想要的容器專案。」

4月18日早上9點，5,500人齊聚美國奧斯汀，參加容器圈年度最重要的技術大會DockerCon，在主要演講結束的最後半小時，Solomon宣布了Moby專案的消息，臺下似乎還沒意識到這是一個影響全球所有Docker開發者、使用者、貢獻者的一個新專案。連Solomon都不得不中斷演講，提醒臺下與會者，別分心發訊息或看郵件，因為這是一個影響所有容器生態系的新計畫。

Solomon沒有明講，而是等到了演講結束後，眾人才發現，在GitHub開源專案代管平臺上最火紅的這個Docker專案網頁，竟然換了名字，不再叫做「Docker」，而是變成了「Moby」。

這個從2013年1月13日開始啟用的容器開源專案Docker，超過3,300名開源開發者共同貢獻，部署到1,400萬臺容器主機上，開發出90萬個Docker應用，累計超過120億次映象檔下載數的Docker專案，從此，變成了Moby專案。

使Docker公司極力澄清，舊有Docker專案還在沒有刪除，只是搬回Docker公司網站上維護，但所有Docker擁護者未來唯一的主要容器技術來源就是Moby，這個消息大大震撼了各大容器社群和開發社群，甚至引起了Docker該不該改名的網路論戰，連Solomon都在Docker專案，喔，現在應該說Moby專案網站上一一回復開發者的質疑，「最常用的啟動指令docker Run是否從此要改成moby run呢？」，不，Solomon強調：「一切都沒變，對開發者而言，什麼都不會改變，」他解釋，只是存放Docker程式碼的目錄名稱換了，就像多年前，Docker 專案從dotCloud網站，搬到GitHub網站上一樣。

3年前，因為Docker太過火紅，甚至專案發起者Solomon都將自家公司dotCloud名稱改以Docker為名。第二次改名更大膽地，事前一點通知都沒有，Solomon就將這個在全球擁有17萬人社群規模的專案名稱，換成了Docker公司吉祥物的小名Moby，也就是Docker Logo圖案上的藍鯨，牠的全名是Moby Dock，參考自知名小說白鯨記（Moby Dick）。

就像如果Linux或Android哪一天若是改名，勢必會衝擊全球開發圈一樣，這類幾乎成了IT技術根本基石之一的火紅開源專案，一舉一動都格外令人注意，更遑論是徹底換掉名稱。為何Solomon寧可冒著惹惱開發社群的風險，也要改名？Solomon給的理由是，Docker生態系，需要一個新的架構，才能繼續擴大，而Moby就是那個答案。

雖然在2013年時，Docker一問世，不論是雲端龍頭或軟體巨頭都紛紛支援，如Amazon、微軟Azure、IBM Softlayer、Rackspace、Google、Heroku、OpenStack等，連十年前就開始採用容器技術，一周就要啟用20億個Container的Google，都公開力讚Docker公司，才真正讓容器技術容易可用，而決定力挺。而傳統虛擬化技術龍頭VMware更是在2014年8月的VMworld年度大會上宣布擁抱Docker。

這時的Docker，不過是一家問世不到2歲的年輕新創，就立刻成了最火紅的雲端技術。不過，Solomon打從一開始釋出Docker時，他就相當清楚，「唯有Container生態系成功，Docker才會成功。」他強調。

Docker將原有Docker專案更名為新的Moby開源專案，並提出了一套組合容器化應用系統的組合框架，要讓企業能夠快速打造一個專屬的客製化容器系統。

開拓期（2013～2014）：開源模式

Solomon將過去幾年來的Docker發展分成三個階段，第一階段，2013～2014年是開拓階段（Pioneers Age）。Docker開源釋出後，不只是Docker公司成員，連帶吸引了上百位開發者投入，發展出了十多個相關專案，全球實際部署Docker的系統也有上千套。開發者最常從Docker Hub上下載映像檔來部署環境，從Docker Hub下載次數更容易反映出Docker使用的熱度，2年下來，映象檔下載次數很快達到1億次，「這時期帶動容器生態發展的動力是開源生產模式。」Solomon表示。

嚐鮮期（2015～2016）：開放元件模式

2015年到2016年則是初期採用者為主（Early Adopters）的嚐鮮期，看好者居多，但真正敢在正式環境採用Docker的企業仍是少數。不過，越來越多人開始發現，在Linux伺服器上打造雲端原生應用是一個不錯的選擇，這也成了Docker生態系中最大宗的應用情境。Solomon採取了新的戰略來推動容器生態系，他解釋，開放元件（Open Components）生產模式是第二階段的發展關鍵。

Docker開始以打造開放元件為重心，推出了如libcontainer、libnetwork、Notary、runC，都是為了將Docker容器技術打造成更開放，可以支援更多平臺的架構。

開放元件模式果然也帶動了容器生態的第二波成長。相關專案數從2位數增加到了3位數，超過1百項，貢獻者也比第一階段暴增了近10倍，超過了1千人，全球部署主機數量達到上萬個，而Docker Hub的下載次數更是驚人，從2015年初的10億次，在2016年中達到了60億次下載量。

第一階段的開源策略，Docker社群成功吸引到了頂尖技術高手而茁壯，如不少Go語言知名開發者或科技龍頭內部高手都參與了Docker專案。而第二階段的開放元件策略，讓Docker不只是一項產品，而成了一個由多種容器元件組合而成的平臺，打造出了更專業分工、精緻化的功能元件，一來吸引了更多開發者的加入，另一方面也更能符合不同應用，甚至是不同平臺的特殊需求。連微軟都大力投入，要將Docker容器技術帶進Windows世界。

但是，從開拓期的開源模式，到嚐鮮期的開放元件模式，Solomon以汽車產業的發展來比喻，就像是手工打造汽車，才剛邁進了機器化生產階段，但距離便宜、大量生產，甚至可以大量客製化的階段，還有一段距離。

爆發期（2017～2018）：共享元件和通用組合

Solomon認為，2017到2018年是容器技術成為主流應用的關鍵階段，需要將容器技術拓展到每一種運算類型，不只是資料中心、伺服器，還要能運用在桌上型PC或手機裝置，甚至也要能運用在IoT裝置上。

他想將容器打造成可以運用在各種運算情境的核心引擎，就像汽車產業已經細分成更多類型的車輛，跑車、房車、休旅車、遊覽車、貨車，甚至兩輪的機車和四輪的汽車一樣，關鍵元件都是汽油引擎。

在主流應用階段，Solomon預估，將會有1千個相關專案，貢獻者將再提升一個量級，達到1萬人，而部署量則將倍增到百萬套系統的規模，更重要的一點是，得打造出「高度專殊化參與」的模式（Highly Specialized Participants）。意思是，可以讓每一個人打造出各自專屬的容器化環境，但彼此又有一套互通或共用的樣版或規範以快速借鏡。

「需要新的架構，才能創造出一個具備高度擴充力的新Docker生態。」他說，而且主要運用情境更為複雜，必須能通吃不同桌面環境（Mac OS和Windows 10），不同伺服器環境（Linux和Windows Server）以及不同雲端平臺（AWS、Azure和GCP）。

原有開放元件，儘管有大量開發者，推出多種功能元件，但每個人各自推出了自己的容器化系統建置或部署方式，彼此不易快速複製和擴散，而拖慢了生態系的擴大速度。因此，借鏡高度自動化的汽車產業作法，Solomon認為，必須推出通用組合方法（Common Assembles）才能解決。

Moby專案最大特色不只是新的專案名稱，還提出了一套組合容器化應用系統的組合框架（A Framework to assemble）。Moby除了涵蓋了原有Docker開源專案的所有程式碼，多達80多個元件函式庫之外，還提供了一個將自製元件打包成容器化元件的工具，以及Docker從百萬個Docker節點部署經驗中，歸納出來的容器系統組建參考文件，等於是提供了一套內有全套容器工具和容器系統建置方法學（和通用範本）的懶人包。

Solomon以自家經驗舉例，建立一個容器系統的開發專案，包括系統架構、開發環境準備、專案規畫等，現在只要一個周末就可以完成。目前Docker公司內部若有新研發專案時，已經採用了Moby框架來組建。

過去Docker專案以服務開發者和Docker使用者為主，但是Moby專案更進一步要服務系統設計者，Solomon表示，要讓系統管理者或架構者，更容易打造出容器化的應用系統。過去可能得花上好幾個月來建立一個研發專案所需的軟體環境，「現在就只是一個周末專案。因為Moby專案提供了常用容器化系統設計參考，不用重頭開始規畫。」

不過，推出通用組合框架的策略下，仍然可以沿用舊名，為何非要將Docker專案改名為Moby？Solomon沒有正面回答，只說這樣的開放管理（Open Governance）專案模式，是借鏡於Fedora的成功經驗。

Solomon沒說出口的是，Fedora經驗的另一個重點，就是紅帽的開源商業模式。紅帽早在1994年就釋出了Red Hat Linux 1.0版，以桌面環境使用者為主，但是到了2003年，紅帽推出Red Hat Linux 9.0版後，就決定轉而專注於伺服器版本，也就是後來的Red Hat Enterprise Linux（RHEL），自己不再推出桌面版本，反而改由Fedora開源社群接手桌面版本，以Fedora Linux（第七版前稱為Fedora Core）為名免費釋出。

不過，紅帽仍是Fedora Linux的主要贊助者，甚至紅帽將Fedora Linux版本視為練兵場，來測試許多新功能，經過社群試用確認可行後，才正式納入企業版RHEL中來銷售。儘管紅帽產品仍堅持全面開源，但紅帽將商業產品和社群專案區隔成不同的品牌，並在企業級產品則提供了更多技術支援和顧問服務，以訂閱制度的收費模式來獲利，這也讓紅帽在2012年時，成為第一家營收超過10億美元的開源軟體業者，去年營收更是突破了20億美元，甚至得到了單筆1億美元的訂單。

開源軟體目前常見的商業模式有好幾種，除了紅帽模式之外，以開源XEN技術，打造出AWS雲端服務來收費的Amazon是另一種成功模式，不過Amazon是在EC市場站穩腳跟之後，才投入雲端服務市場，就算因大舉將營收繼續投入研發和業務推廣，AWS很長一段時間處於獲利負成長的情況，Amazon也絲毫不擔心，因為持續成長的用戶租金，仍可維持AWS營運所需的現金流，甚至還可以憑電商營收來支撐。

將核心產品開源的Docker公司，一開始看似要效法AWS模式，將核心技術開源，並以Docker Hub雲端服務來收費，但又為了推廣，Docker Hub還效法GitHub開源專案代管平臺的作法，採取了公開免費而私有需付費的策略，只對不想公開自家Docker Image的使用者收取代管租金。

儘管Docker Hub下載數快速暴增，代管的映象檔數量也越來越多，但Docker雲端服務項目，仍只有少數幾項，沒有向AWS那樣發展成數百、甚至上千項的雲端服務種類。經過3年，即使Docker再火紅，仍對實際營收數字秘而不宣，僅暗示仍處於赤字階段。

大舉借鏡紅帽開源商業模式

但最近2年，Docker商業模式有點不一樣了，開始提供收費的官方技術支援Docker Commercially Supported，甚至推出搭配官方技術支援的Commercially Supported Docker Engine版本，採年費訂閱制，越來越像紅帽的商業模式，甚至在今年3月時，直接推出了Docker Enterprise Edition（Docker EE），來取代Docker Commercially Supported版本，並將免費的Docker Engine更名為Docker Community Edition（Docker CE），等於將Docker產品分成了企業版和社群版兩種。依技術支援等級不同，Docker企業版還分成三款，EE基本方案、EE標準方案和EE進接方案，年費從750美元到2,000美元不等。至此，Docker效法紅帽模式，只剩下了關鍵一步。在DockerCon大會上，Docker正式將開源專案改名為Moby，就如同紅帽RHEL和Fedora Linux的關係一樣，將開源專案品牌和商業產品品牌切割，這正是Solomon沒說出口的另一個原因。

Docker越來越像是效法紅帽將RHEL和Fedora的雙軌模式，一方面區分商業產品和社品牌，另一方面開始以付費訂閱制來提供商業級產品和技術支援。（圖片來源／Docker）

2017年將主推Docker商業版

在DockerCon第二天，當時仍是Docker執行長的Ben Golub，就完全聚焦在Docker企業布局的說明，他將2017年視為Docker推出商業級產品的關鍵一年，也意味著，如何搶攻企業市場，將成為Docker今年的年度目標。這也反映在Solomon Hykes揭露了產品戰略方向上，不只聚焦於開發者，開始擴大到服務系統管理者，系統架構者，要從更大的企業架構來研發Docker產品的策略。

拉攏更多指標性商業軟體廠商的支援，也是Docker接下來的目標，要讓大型企業慣用的產品能支援Docker，來吸引更多大型企業的採用，不只是微軟站臺力挺，甲骨文也成了Docker陣線的成員，甚至甲骨文將主力產品Jave環境、Oracle Database和中介軟體平臺Weblogic Server都放上了Docker線上商店，提供甲骨文官方打造的Docker映像檔版本，這不僅宣示了甲骨文環境正式擁抱Docker，也是Docker影響力，不只深耕IT基礎架構，也開始向上拓展到更多企業關鍵應用生態鏈的起步。