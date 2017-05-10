二年前，當微軟宣布要在下一代Windows Server中支援Docker的時候，大家就在猜測，微軟會如何將原生自Linux世界的Docker，轉移到Windows世界中。

當時Docker圈有一種半開玩笑的說法是，「乾脆直接在Windows中裝一套Linux好了。」之所以是玩笑，因為Docker問世的目的，不只是為了讓應用程式可以到處部署，還希望可以比VM更善用系統資源，不要再透過一層Guest OS來執行程式碼。若只是在Windows Server中裝上一套Linux，再來跑Docker環境，豈不是多此一舉。沒想到，當時圈內流傳的這句玩笑話，竟然成真了。

微軟早在去年Window Server 2016問世時，和Docker聯手打造了一個Windows版本的Docker引擎，安裝在Windows OS中來執行，讓Docker映像檔可以部署到Windows環境，微軟後來甚至在Windows核心中，增加了一個Linux子系統，採用Ubuntu的使用者模式，可以用來運作Linux腳本程式，讓Windows和Linux兩個世界的距離，更拉近一點，但還沒做到可以讓Linux應用程式，直接在Windows環境中執行的理想目標。

直到今年DockerCon大會，Docker技術長Solomon Hykes發表了一個工具，它不只是在Windows中建立Docker環境的工具，甚至是能在任何平臺建立Docker環境的通用工具，也就是LinuxKit。

打造通用型超迷你Linux環境

過去，Docker為了讓容器環境支援不同平臺，分別為不同平臺開發了各自的Docker引擎版本，但這個作法畢竟不是長久之計，一旦出現了新的執行環境， Docker就得再推出一個新的Docker版本，而且支援的平臺越多，要維護的版本就越多，Solomon一直想找出一個一勞永逸的辦法，而最簡單的方法，就是想辦法將Linux環境帶到不同的平臺中，就不用為每個平臺開發各自的Docker引擎版本。

直到去年1月時，Docker併購了Unikernel Systems，這家公司打造出了一個只允許單一使用者，只能執行單一執行緒的超迷你作業系統Mirage OS——這個源自XEN計畫，採用了unikernel架構的作業系統，因為只保留執行應用程式所需的最少必要元件，去除了多緒執行等，因應複雜應用程式而生的作業系統核心服務，安裝後的大小不到3MB。

而Docker在併購Unikernel Systems團隊之後，也就掌握了自行設計底層Hypervisor和Unikernel作業系統技術，並交由這個團隊設計出了LinuxKit這個Linux子系統工具包。

Solomon這樣介紹，LinuxKit就像是專門用來執行Container的一個安全、精簡、可移動的Linux子系統。他解釋，在安全設計上，因為功能精簡，不像Linux內建超多項系統服務，因此出現資安漏洞的風險更低。而在系統精簡設計面，以最小的檔案容量，最快的啟動時間為原則，所有系統服務都是容器，任何元件也都可以抽換，讓系統具備彈性瘦身的能力。

不只跨平臺和跨雲，還能Intel和ARM架構雙棲

然而，採用子系統設計架構，是為了更容易移植和部署到不同的作業系統或平臺上，Solomon指出，LinuxKit的目標是要通吃桌面PC、筆電、伺服器、IoT裝置和大型主機的作業系統，甚至要Intel和ARM處理器雙棲，還要能支援虛擬化平臺和Bare Metal部署。

目前LinuxKit已經可以順利在OSX/hyperkit、VMware、Qemu/KVM環境中執行，也可以支援Google Cloud和Packet.net雲端環境。而AWS、Azure、Windows、Bluemix等環境也已支援，但CLI命令的部分還未完全整合。

另外，Docker團隊也正在開發對ARM 64架構處理器的支援，若可實現這項計畫，等於可以將LinuxKit，部署到採用ARM 64架構的Android手機上，未來，Docker也計畫擴大支援所有ARM處理器，甚至是其他系統架構如大型主機。

「在Windows內裝一套Linux。」這句話實現了一半，因為不是安裝一套完整的Linux，而是LinuxKit這個子系統，但不只是Windows，未來任何可以執行LinuxKit的平臺或環境，都將成為Docker的標準執行環境。因此，LinuxKit不只是打通了Windows和Linux的高牆，而是將全世界都推平，讓Container通行無阻的關鍵神器。