Alexa關鍵Chatbot引擎Lex正式釋出，更完整對話管理，打造多工Bot服務更容易

AWS終於在近日釋出Alexa的背後Chatbot引擎Amazon Lex，曾在2016年11月底AWS re:Invent的活動上推出Lex的測試版，2017年的4月發布正式版本，不過，目前只在美國東部（維吉尼亞北部）的區域提供服務，且只支援英文。（詳全文）

科技股上市風潮，大數據管理服務公司Cloudera也上市了

Snapchat母公司Snap首先大開科技股的上市浪潮，企業雲端服務廠商MuleSoft首先於3月17日跟進，緊接著雲端身分管理廠商Okta於4月初首次上市，再來，Cloudera成為美國第4個科技業者首次公開發行股票。而持有Cloudera 22%的股份Intel可以說是成為這次Cloudera上市的最大利益相關者。（詳全文）

語音助理戰火升溫，Google釋出Google Assistant SDK

去年Google I/O大會上發表的Google Assistant已整合至Google Home、Google Allo、Pixel手機，先前又擴大到Android Wear、Android6.0/7.0等裝置，Google釋出Assistant SDK，加速第三方打造相容的產品。（詳全文）

Waymo自駕車在美國開放真人乘車測試，線上預約就能試乘

圖片來源／Waymo

Waymo推出自駕車早鳥計劃，在美國亞利桑納州鳳凰城等地開放自駕車載送服務，鳳凰城市居民可上網請，開放數百個名額，民眾搭乘Waymo自駕車可到亞利桑納州任何地方。（詳全文）

Google及臉書雙雙出招再打假新聞

Google採納用戶意見，在自動搜尋建議及精選摘要中增加了用戶回饋機制，讓用戶舉報不適合的內容，臉書則在用戶閱讀新聞之時，提供相關文章以讓其汲取多方的觀點。（詳全文）

比AT&T還快一步！臺廠凌華機架設計獲臉書OCP聯盟採用

臺灣工業電腦廠商凌華科技（Adlink）宣布他們提交的OpenSled開放式機架設計，最近已經通過臉書OCP聯盟認證採用，成為最新一個可運用在傳統19英吋標準機櫃的電信級機架設計，比AT&T還快一步。（詳全文）

Amazon Echo Look首次搭載相機，可化身你的個人穿搭顧問

圖片來源／Amazon

Echo Look首次搭載500萬像素相機及4顆LED燈泡，只要對著Echo look說出「Alexa，take a photo」就能聲控拍照，透過內建的Style Check及Alexa的機器學習，可以提供造型專家的穿搭建議。（詳全文）

駭得有理！美國空軍也辦抓漏大賽，請外國駭客幫忙抓漏

美國軍方為強化資安防護，去年3月首次舉行Hack the Pentagon，隨後又舉辦Hack the Army，空軍也加入抓漏的行列，開放外部的駭客社群協助找出空軍對外網站的漏洞。（詳全文）

IBM推出Watson影像分析雲，能優化影像資料管理

IBM在美國廣播電視年會上揭露以Watson為基礎的雲端服務，結合AI和IBM Cloud雲端平臺，並使用如語氣分析、個性洞察等Watson API，來分析影像內容的中繼資料，協助媒體和廣告業者更容易管理影像資料庫，並透過分析結果來製作符合目標客群的媒體內容。（詳全文）

Expedia前IT人員因偷看高層郵件大玩內線交易，遭判刑15個月

Jonathan Ly在2013年擔任Expedia的IT人員，他利用工作之便偷偷閱覽包括財務長等高層人員的郵件內容，再利用獲取的消息買賣相關公司股票謀利，獲利近35萬美元日前遭判刑15個月，並需繳回不法所得及賠償。（詳全文）

駭客16歲自建販售DDoS攻擊服務被判刑2年

Mudd在16歲時創立了DDoS攻擊服務Titanium Stresser，該服務吸引11.2萬名註冊用戶，共執行了170萬次的網路攻擊，攻擊對象包含Minecraft、微軟Xbox Live及學校等單位，賺進38.6萬歐元，遭英國法官判刑2年。（詳全文）

Mac OS X惡意程式以蘋果有效憑證攔截加密流量

圖片來源／Check Point

名為OS X/Dok的惡意程式利用網釣郵件散佈，會假冒Mac OS系統警示宣稱發現系統安全問題，以騙取Mac用戶密碼、安裝其他惡意程式，並將系統網路設定導到暗網，透過暗網的代理伺服器讀取通訊內容，之後在被害的電腦上安裝新的根憑證，以中間人手法攔截電腦流量。（詳全文）

滴滴出行獲55億美元注資，將和Uber打國際戰

滴滴出行的投資方過去為中國本地的創投、企業為主，近兩輪募資吸引了蘋果、軟銀、銀湖資本等國際性的企業、創投投資，新獲得的55億美元未來將用於擴展國際市場。（詳全文）

樂天集團可能與IBM聯手，讓Watson進駐樂天百貨

去年底樂天集團便與IBM決定合作，將Watson導入樂天集團旗下的零售業，近期被撤除出境管制的樂天集團會長辛東彬前往美國，拜訪IBM董事長暨執行長Ginni Rometty，雙方可望進一步談論合作事宜。（詳全文）

採用Puma 6晶片的數據機因韌體臭蟲上網延遲，英特爾在美恐面臨集體訴訟

由於英特爾Puma 6韌體臭蟲，導致採用Puma 6的二十幾款數據機出現延遲的問題，影響高速寬頻上網用戶的體驗，美國一家律師事務所準備號招更多出現問題的消費者加入集體訴訟。（詳全文）

GitHub開源旗下DNS記錄管理工具OctoDNS，能跨多個DNS供應商同步記錄

GitHub開源釋出旗下DNS記錄管理工具OctoDNS，能跨多個DNS服務供應商同步DNS的記錄，避免在備援時發生DNS記錄不一致的問題，也提供GitHub使用者便於管理DNS記錄。（詳全文）

自Chrome 62起，所有需填資料的HTTP網頁都會被標示為「不安全」

Google宣佈自10月推出的Chrome 62開始，只要HTTP網頁需填寫資料都會被顯示為「不安全」，在著重隱私的無痕模式下，HTTP網頁不論填或不填資料都會被標示為「不安全」。（詳全文）

Google Classroom開放所有人使用，線上開課、上課更方便

屬於G Suite for Education雖為免費的教育版服務，但在申請資格上有諸多限制，現在開放後只要擁有Google帳號且年滿13歲者可線上建立課程，管理教學內容、指派作業及評分，學生可線上參與課程、交作業及相互交流。（詳全文）

蘋果傳將發表用Siri打造的Echo競爭產品

知名蘋果爆料者Soony Dickson最近又爆料了。他從iPhone 4開始就經常爆料蘋果產品的新功能，最近他在Twitter上暗示了蘋果將在6月推出與Echo競爭的產品。（詳全文）