重點新聞（04月29日-05月05日）

現代汽車自家App驚爆漏洞，駭客不只能偷個資，還能遠端遙控汽車引擎

資安公司Rapid7研究人員於4月25日揭露，現代汽車（Hyundai）自家行動應用Blue Link，因為使用明文（cleartext）傳輸訊息，並將解密程式直接寫在App中。駭客可利用中間人攻擊（MitM）方式，或是誘拐用戶連接駭客設定的無線網路，來查看Log管理日誌，間接竊取用戶資料、密碼、汽車資料、PIN碼和車輛位置，甚至利用遠端遙控，擅自啟動和停止汽車的引擎，受影響程式版本為3.9.4和3.9.5。目前，現代汽車已釋出新版並刪除了Log日誌傳輸功能。更多資料

釣魚郵件夾帶勒索軟體更危險，Locky開始藏身釣魚郵件PDF附件

資安部落格My Online Security作者近日發現，有駭客在偽造的釣魚郵件中，附上了一個問題PDF，利用PDF內嵌Word檔案的功能，在PDF中夾帶暗藏了惡意巨集程式的Word文件。用戶一旦開啟巨集，會將勒索軟體Locky植入使用者的電腦，來發動勒索攻擊。駭客通常利用偽裝受害公司的合作夥伴電子信箱，寄發釣魚郵件給受害公司，內容多半是給受害公司的收據，內附帶有惡意文件的PDF檔，誘拐受害者開啟。My Online Security作者建議，使用者可以在Adobe Reader設定裡面，取消啟動Adobe JavaScript的功能，來阻止PDF自動執行惡意巨集或是JavaScript程式的行為。更多資料

三星智慧電視資安不設防，Wi-Fi Direct預設啟用，免密碼就能入侵

資安公司Neseso研究人員日前發現，三星旗下採用Tizen OS的智慧電視有一個設計上的漏洞。用戶開啟電視後，會同步啟動Wi-Fi Direct，但因這項連線服務沒有設定PIN碼，駭客利用該漏洞，就可以越過身分驗證機制，直接取得電視裝置的存取權限，來控制智慧電視。Neseso強烈建議用戶，立即刪除所有不明連線設備，並且關閉自動啟動Wi-Fi Direct的功能。更多資料

8萬多臺伺服器遭駭外洩資料，地下市場開價一臺資料只賣6美元，成駭客發動攻擊基地

資安業者Flashpoint研究人員Vitali Kremez在4月25日指出，85,000臺來自不同產業的伺服器遭駭，包含教育機構、醫院、航空公司和政府機關等，並且在地下市場xDedic公開販售。駭客利用遠端桌面協定（RDP）來存取這些遭駭伺服器的資料，還可以直接操控這些伺服器。卡巴斯基研究人員在去年6月就發現，有駭客在xDedic上，用6美元（約新臺幣194元）一臺的價錢，來販賣從這些伺服器外流的資料，而且公司多半沒有發現自家伺服器被駭，才導致資料多次上網出售。資安專家警告，駭客還可利用這些伺服器，作為散布惡意程式、發動DDoS和寄發釣魚郵件的基地。更多資料

勒索軟體CryptoMix出現新變體Dharma，隨機加密受害裝置檔案

獨立資安研究人員R0bert R0senb0rg於5月1日在推特揭露，近期出現一款新的勒索軟體Dharma，感染受害者電腦後，會隨機加密受害者電腦的檔案，而非類似其他勒索軟體，只會加密特定文件類型。受害者開啟釣魚郵件後，螢幕立刻顯示勒索信，要求被害者支付比特幣，勒索金額會隨著受害者回信時間來定。而且，駭客為了說服受害者支付贖金，告訴受害者可免費先寄3個被加密文件給駭客，就可以幫忙解密。不僅如此，如果受害者點擊「是」的按鈕關閉視窗，Dharma會使用WMIC來啟動命令，禁止受害者利用Windows還原系統來恢復檔案。目前，MalwareHunterTeam分析Dharma發現，它是勒索軟體CryptoMix的變體，而且至今還沒有出現任何解密方法。更多資料

Mac OS X惡意程式利用蘋果有效憑證，攔截SSL加密流量，竊取使用者Mac密碼

資安業者Check Point於4月27日發現，惡意程式OS X/Dok包含在名為Dokument壓縮檔（zip）裡面，駭客利用網路釣魚郵件來散布此惡意程式。使用者開啟文件後，惡意程式會複製到/User/Shared/檔案匣中，並且植入新的loginItem，防止使用者重開機。接著，螢幕會不斷出現宣稱作業系統有安全問題的視窗，直到使用者輸入密碼、安裝所有攻擊程式為止，同時趁機竊取使用者Mac密碼。之後，OS X/Dok還會在受害電腦上安裝新的憑證，促使駭客可以利用中間人攻擊攔截SSL加密流量。更多新聞

比特幣採擴設備Antminer被爆有後門，恐使全球7成採礦能力停擺

一位匿名資安研究人員近日爆料，知名比特幣採礦設備製造商Bitmain開發的採礦設備Antminer，設置名為Antbleed的後門程式。Antbleed除了會將設備資料傳送到遠端伺服器之外，Bitmain也能利用Antbleed從遠端關閉採礦功能。研究人員表示，如果Bitmain遭到駭客利用或是居心不良，會影響市場上7成的比特幣採礦能力。目前，Bitmain在4月27日釋出韌體更新，並且強調該後門設計並非有意，他們設計Antbleed是希望用戶能夠自行在遠端受到代管的採礦機器。更多新聞

英特爾修補AMT等遠端管理技術的權限擴張漏洞

英特爾於5月1日修補了旗下多款遠端管理技術的權限擴張漏洞，包括Active Management Technology（AMT）、Intel Small Business Technology（SBT）與Intel Standard Manageability（ISM），從6.x到11.6的版本都受到影響。該漏洞允許駭客取得權限，來獲得上述技術管理能力。但是，英特爾也強調，該漏洞並不影響採用英特爾處理器的個人電腦。更多新聞

Android App潛藏開放埠漏洞，駭客可竊取手機資料和控制裝置

密西根大學研究團隊在第二屆IEEE歐洲資安會議上公布一份報告顯示，Google Play有410款App內有不設防的開放埠（Open Port），甚至連下載破千萬次的熱門檔案傳輸程式WiFi File Transfer都有。駭客可以利用這些對外開放的傳輸埠，來入侵使用者的裝置，竊取裝置上的資訊，包含通訊錄、安全憑證、照片等機密資料，甚至可以安裝惡意程式來發動攻擊。研究團隊成員Yunhan Jia建議，使用者挑選具備跨裝置檔案分享、VPN或遠端控制手機等程式時，必須特別小心，最好只使用聲譽良好的開發人員所打造的產品。更多新聞

美國空軍舉辦資安抓漏大賽，首次招募境外駭客共同來抓漏，改善國防安全

美國空軍於4月26日宣布舉辦抓漏大賽Hack the Air Force，這是美國軍方自去年3月首次舉行Hack the Pentagon及6月的Hack the Army之後，第三次開放外界抓漏，也是規模最大的一次。除了美國人之外，美國軍方也首次開放澳洲、紐西蘭、英國及加拿大公民來參與。美國空軍資安長Peter Kim指出，這是美國空軍首次擴大資安檢視的活動，由於每天都有駭客覬覦入侵空軍系統，必須利用駭客共同協助，來改善網路安全及國防安全。更多新聞