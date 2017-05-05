IDC報告顯示，第一季全球平板出貨3620萬台，較去年同期減少8.5%，是平板市場連續第10季下滑。但好消息是終結了連續5季的兩位數衰退的局面。



IDC將平板粗略分成兩種類別，一是帶有原廠鍵盤的可拆卸（detachable）平板，另一種則不具鍵盤，稱為平板電腦。前者市場持續成長，而且愈來愈多外形和傳統筆電類似的產品推出。而平板電腦則在2014年達到出貨高峰後即快速衰退。



IDC全球行動裝置分析師Ryan Reith指出，平板市場在2010年成形，並在2010到2013年之前以空前速度增長，然而後來消費者卻失去興趣，IDC相信原因出在平板角色遭到智慧型手機取代，以及平板產品技術及造形幾乎沒什麼創新。



就在平板大起大落的同時，傳統PC也面臨史上最長衰退期，不過展望2017年第1季，傳統PC將出現2012年第1季以來首次正成長，雖然與去年幾乎持平。



個別廠商而言，蘋果上季出貨890萬，較去年下滑13%，但仍以24.6%市佔蟬連第13次冠軍，其中9.7吋較低價iPad Pro銷售發威，保住蘋果在可拆卸機種市場的寶座。第二名仍然為三星，上季出貨600萬台，年減1.1%，取得16.5%市佔。



華為上季出貨大增31.7%來到270萬，也是前五大廠商中唯一成長的業者。四、五名為Amazon及聯想，上季分別出貨220萬台及210萬。



展望未來幾季，IDC認為，在蘋果及微軟Surface機種助力下，鍵盤可完全拆卸的平板機種仍然是主流，但以轉軸改變螢幕方向的變形平板後勢看漲。