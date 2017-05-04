才在去年關閉公有雲服務的Verizon在本周二（5/2）宣布，將把旗下的雲端暨管理代管服務出售給IBM，等於也放棄了私有雲服務。

Verizon以電信業者之姿於2013年正式推出雲端運算及雲端儲存等雲端服務，但去年2月，Verizon便宣布關閉公有雲服務，還在上周把29個資料中心以36億美元出售給Equinix，再於本周將雲端暨管理代管服務賣給IBM，逐步出脫手上的雲端資產。

雙方並未公布此一交易的財務細節，但負責大型企業解決方案的Verizon副總裁George Fischer表示，Verizon亦與IBM達成有關網路及雲端服務的策略合作，未來Verizon將專注於協助客戶能夠安全及可靠地連至他們的雲端資源，以利用各種雲端應用，借助Verizon及其他供應商的網路，以成為全球管理服務供應商的領導品牌之一。

在Amazon、微軟、Google及IBM等強敵環伺下，Verizon並不是第一家撤守雲端市場的業者，先烈還包括 HP 、VMware ，以及思科。

Synergy首席分析師John Dinsdale曾說，雲端是場規模上的競賽，特別是公有雲，業者除了必須大量投資資料中心的基礎架構之外，也得快速擴張資料中心的版圖，是規模讓它們維持了競爭力，同時也擠壓了小型業者的生存空間。