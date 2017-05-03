連網裝置搜尋引擎Shodan與即時威脅情報技術業者Recorded Future周二（5/2）共同發表了C&C惡意伺服器的搜尋功能 Malware Hunter ，它被嵌在Shodan搜尋引擎中，可用來爬梳專門擔任惡意程式命令及控制中心的惡意伺服器。

2009年建立的Shodan可用來搜尋網路上的各種裝置，從網路攝影機、路由器、伺服器，到智慧電視或智慧冰箱等，可供研究人員進行裝置分布研究，或是供安全分析師統計漏洞裝置，大型企業亦可用來追蹤自家或競爭對手的產品。

而新增的Malware Hunter則能挖掘那些裝有遠端存取木馬（RAT）控制軟體的伺服器，這些具備命令與控制（Command & Control，C&C）能力的伺服器可自遠端控制受到惡意程式感染的電腦，還能發送指令以執行諸如錄音、錄影或鍵盤側錄等惡意行為。

Recorded Future說明，迄今安全社群都是仰賴被動式的惡意軟體蒐集途徑，例如誘捕系統或惡意程式的執行來辨識RAT活動，而Malware Hunter則能掃描網路裝置的傳輸埠與正在監聽傳輸埠的裝置，因而可更快發現受感染的電腦，並在惡意活動擴散前加以制止。

在雙方的合作中，Shodan是利用Recorded Future所提供的RAT控制器的探針來掃描網路上的裝置，並與已知的RAT特徵進行比對，目前Malware Hunter已可辨識Dark Comet、njRAT、Poison Ivy與最近的Gh0st RAT等控制器家族。