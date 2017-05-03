紅帽（Red Hat）和Amazon Web Service（AWS）於本周二（5/2）共同宣布擴展策略聯盟，整合容器平臺OpenShift和AWS雲端服務，允許使用者從本地端（On-Premises）或雲端的OpenShift平臺部署AWS雲端服務，這項整合服務預計在秋天正式上市。

其實，紅帽和AWS早在2008年時就已共同合作，整合Linux作業系統Red Hat Enterprise Linux（RHEL）和AWS，讓使用者在AWS平臺上能執行RHEL。

而AWS和紅帽此次發布的整合服務，將能讓使用者可以透過具備AWS的運算、資料庫、分析、機器學習、網路、行動等各式各樣應用服務的OpenShift平臺，來建立和擴展以容器為基礎（Container-Based）的企業應用程式。

根據紅帽官網，使用者可以在OpenShift控制臺透過幾下點擊，就能直接部署AWS服務，例如，Aurora、Redshift、EMR、Athena、CloudFront、Route 53、Elastic Load Balancing等。另外，這項整合服務也將能加速OpenShift用戶的開發效率，因為用戶無論在本地端或雲端，都能在同一個應用程式開發平臺上建立自己的應用服務。

紅帽總裁暨CEO Jim Whitehurst表示，AWS與紅帽的策略聯盟將能加快使用者直接從OpenShift平臺存取AWS服務的速度，且提供用戶在混合雲環境中，能夠利用AWS和OpenShift整合的優勢，以及獲得紅帽與AWS的技術支援。

除此之外，紅帽和AWS也計畫，未來將更進一步合作開發，來加強AWS和容器調度平臺Kubernetes的整合。