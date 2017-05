本周Microsoft Education大會上焦點放在為連網PC設計的作業系統Windows S及新推出的Surface Laptop上,不過微軟另外也宣佈將在下個月釋出可由Windows Store for Education下載的完整版Office apps預覽版。



去年微軟發表名為Project Centennial的工具,以便將旗下App包括Microsoft Office搬上Universal Windows Platform,最終移植到Windows 10 Store雲端軟體商店。今天的宣佈則是將Office app搬上校園版Windows Store的結果。



微軟預計六月釋出Microsoft Store for Education的完整版Office apps預覽版本,包含Word、Excel及PowerPoint apps,讓教師與學生可在Windows 10 S裝置上執行完整的Office生產力應用。未來採購和更新都可透過Project Centennial (正式名稱為Desktop Bridge)工具,從Microsoft Store for Education下載。



這些apps只有32-bit格式,支援Office 外掛,不過不支援COM外掛。微軟預計秋天開放正式版本的下載。



微軟今年三月宣佈挑戰Slack的雲端對話式協同工具Teams整合於Office 365版中問世,今天微軟再進一步,將Teams 加入到師生用的Office 365 for Education中。其他宣佈包括OneNote app在Store上架,Teams app Store上架時程則在第三季。