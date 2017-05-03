在市場上出現一段時間的電子貨架標籤(ESL)系統，儘管不乏試驗性的部署，但在亞洲的大規模應用還在發展中，南韓LG集團旗下的資訊服務公司LG CNS最近便宣布，將替集團旗下的超市品牌GS Supermarket，在100間分店部署了電子貨架標籤系統。

LG CNS本週表示，已經與GS Supermarket簽署供應商合約，將替GS Supermarket的100家分店建置以電子紙、物聯網(IoT)技術為基礎的ESL解決方案，簡化零售通路的標價管理。

傳統的零售通路貨架上的售價標籤，都是透過人工方式置換，並需要配合促銷活動、商品重新配置、專案架等安排，重新置換，容易出錯或來不及及時更換，且紙質標籤也可能脫落，造成管理的困難與用戶體驗的打折。

LG CNS推出的電子貨架標籤系統，則可透過後端系統整合，店員可以透過平板電腦，直接在現場同步更換貨架上的標籤內容，對於因為季節性、到貨狀況變化較大而可能需要經常更改現場擺設方式的生鮮產品，可以更有效率進行貨架配置與價格標示的調整。

在進入零售業大規模部署前，韓國主要的ESL應用以藥廠的原料管理、大型企業的員工座位名牌為主要應用領域。韓國國內ESL含後端軟硬體與相關服務市場規模在中大型零售業估計可達6.13億美元之譜，若計入中小型零售商，則有潛力達到8.76億美元之多。

台灣電子紙業者元太，以及電子標籤面板驅動IC業者晶宏在相關硬體亦耕耘多時，另有雲創通訊、群峰資訊等廠商推出軟硬體整合解決方案。