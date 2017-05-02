Apple Insider報導，包括Google、Amazon及eBay等多家知名網路服務業者近幾周前悄悄將Apple Watch從其App支援名單中取消，不再更新App。

媒體發現，Google兩周前更新iOS版Google Maps App，卻不見支援Apple Watch的watchOS，也沒在更新說明中提及此事。Amazon及eBay 4月底釋出的新版iOS App也不包括Apple Watch的支援。

雖然Apple Watch上不太適合在Amazon下單，然而eBay App則很方便用戶即時追蹤拍賣狀態，而且Apple Watch上的Google Maps對用戶出外時找路也頗好用。此外，零售商Target也已背棄了Apple Watch。

Google稍後在推特上表示，最新版iOS 行動程式暫時移除Apple Watch支援，但未來可望會再度支援。

但這突顯蘋果希望以Apple Watch另闢戰場策略或許不如預期成功。雖然Apple Watch推出前幾季勢如破竹，不過自2016年第二季開始到年底一路衰退。一旦軟體業者認為裝置用戶不夠多，也就不會再投資支援。而以Google和蘋果的競爭態勢來看，Google Maps和Apple Watch的整合性也絕對不如Apple Maps。

蘋果持續改進Apple Watch。去年九月發表的第二代Apple Watch較前代效能更高、較不依賴iPhone、並強化健身功能，加入心率偵測、50米的防水能力，並有GPS紀錄精確的距離、腳步及速度。