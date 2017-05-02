美國總統川普（Donald Trump）頒布行政命令，指示設立美國科技委員會（American Technology Council，ATC）以建立數位化的政府服務，並由川普擔任該委員會的主席。

川普表示，美國人民值得擁有更好的數位化政府服務，為了貫徹此一政策，美國政府必須改造所使用的資訊科技以使它們現代化，同時利用它們來提供各種數位服務。

ATC為一產官合作的組織，主要的功能包括協調聯邦政府使用資訊科技的願景、策略與方向，並透過科技遞送各種服務；針對川普的科技政策提供意見；協助推動政策的執行及導入。不過，ATC的功能並未涉及攸關國家安全的系統。

此外，ATC將透過指定的委員會、工作小組與各種組織共同運作，並準備在今年6月邀請科技界大佬共同參與會議。美國白宮並未透露邀請名單，但外傳甲骨文（Oracle）執行長Safra Catz與IBM執行長Virginia Rometty皆可望出席。

其實美國前任總統歐巴馬（Barack Obama）在任期內也曾企圖與科技產業合作以建立數位化政府，於2014年成立美國數位服務小組，推出US Digital Service，延攬矽谷人才Jason Goldman擔任白宮的首任數位長，而且，白宮還有來自Google的技術長Megan Smith。

由於數位化政府的工程浩大，川普將接手歐巴馬未竟之事，然而，外界認為川普所面臨的挑戰可能多過歐巴馬，畢竟川普在美國科技圈並不怎麼受歡迎。