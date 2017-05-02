知名蘋果爆料者Sonny Dickson在Twitter上爆料，表示蘋果將在6月發表一項新功能：在家庭設備和音響中內建Siri和AirPlay，這功能應該是利用Beats的技術而打造，這樣的產品很可能成為Amazon語音助理Alexa旗下產品Echo的競爭對手；蘋果於2014年以約30億美元最大手筆的收購潮牌耳機與串流音樂服務業者Beats。

而AirPlay的支援更能讓用戶方便地藉由Wi-Fi傳遞音樂、電臺以及廣播節目到Apple的硬體設備，基本上這提供比藍芽傳輸更好的品質，他說。不過除此之外，Sonny Dickson並沒有做更多詳細說明，但依照過去Sonny Dicksonc曾精準地預測iOS 10更換了螢幕鎖屏的介面這件事來看，他的預測相當有參考性。

另外，在今年的CES展中Alexa證實一項驚人的事實，Alexa能夠很快地相容於其他的硬體裝置，像是手機、數位機上盒。接下來Alexa也很可能安裝於Ecobee下一代，也就是Ecobee 4內，Ecobee為蘋果智慧家庭控制中心Homekit平臺的產品之一。

產品上市的時間還未公布，不過，蘋果可能會在6月5日至9日的Worldwide Developers Conference（WWDC）展示新技術。

iPhone和Siri的關係就像Echo和Alexa的關係，一個是硬體設備，一個是語音助理服務，而iPhone的母親是蘋果，Echo的母親是Amazon。這兩者語音助理服務比較不同的是，Alexa對外開放使用，能與很多其他硬體設備相容，工程師也能為Alexa開發不同的插件，而有更多功能。

除了Amazon Echo，Google Home也是屬於相同性質的產品，Google Home連接的語音助理是Google Assistant，它們都能控制音樂播放、調整數位燈泡的明暗等，另外像是提供即時天氣及交通資訊也不是問題。

不久前，Amazon Echo家族才添新成員Echo Look，這產品加入了相機，可以為用戶拍攝全身照片、錄影，不過特別的是它其中的Style Check功能整合了人工智慧助理Alexa機器學習的演算法，加上造型專家的建議；用戶上傳兩種造型相片，Style Check會根據時下流行趨勢和用戶喜好，給予評比和建議。同時，Echo Look還能透過紀錄功能將使用者以往的穿著及照相的時間點記下，作為未來打扮的參考。