舊金山律師事務所Schubert Jonckheer & Kolbe上周宣布，該事務所正在調查採用英特爾Puma 6晶片組之纜線數據機的延遲問題，並招募使用相關數據機的消費者，打算提出集體訴訟。

去年底，開始有Arris纜線數據機用戶在論壇上抱怨他們的數據機會延遲，破壞了線上遊戲與其他即時連線服務的使用經驗，初期以為是數據機的網路控制訊息協定（ICMP）出了問題，測試後才知道元兇為數據機內Intel Puma 6晶片組的韌體臭蟲。

英特爾在去年12月對外坦承是Intel Puma 6韌體的臭蟲造成數據機傳輸不穩，並宣稱將推出修補程式，惟迄今仍未修補。

Puma為英特爾在2010年向德州儀器（TI）買下的晶片家族，出問題的Puma 6內建Atom x86處理器，且專門鎖定Gb等級的寬頻數據機市場，宣稱最高可處理1.6Gbps的網路流量。市場上總計有二十餘款數據機採用Puma 6，除了Arris之外，還包括Super、Hitron、Linksys、TP-Link、Netgear、Cisco等品牌，以及Samsung Home Media Server。

根據The Register的報導，造成數據機延遲的主要原因為Puma 6的x86處理器在處理網路封包的同時承擔了太多的任務，此一處理器每隔數十秒就必須執行一個高優先性的維護任務，造成200毫秒（1/5秒）的延遲，累積下來大約造成6%的封包遺失，而且它同時影響IPv4與IPv6，嚴重危害需要即時回應的網路服務經驗，且就算只是簡單的網路瀏覽也可能會感受到延遲的狀態。

專門操作集體訴訟案的Schubert Jonckheer & Kolbe即號召受害者出面，希望他們協助調查或是參與可能的集體訴訟，以讓他們有機會獲得全額退款。