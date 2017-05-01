卡普爾社會影響中心（Kapor Center for Social Impact）與Harris Poll日前共同公布一項調查報告，統計了過去3年美國科技人的離職原因，顯示不公平的對待（37%）、尋找更佳機會（35%）、對工作環境不滿意（25%）、對工作職責不滿意（22%），以及被調職（19%）等，是科技人離職的五大原因。

如下圖所示，有色人種中的男性因不公平對待而離職的比例（40%）高於白人及亞洲男性（39%），有色人種的女性因該原因離職的比例（36%）亦高於白人及亞洲女性（28%）。

有趣的是，雖然都是針對科技人的調查，但在科技產業或非科技產業的科技人因不公平對待而離職的比例卻有明顯的差距(下圖)，科技產業中的科技人因不公平對待而離職的比例佔了42%，非科技業中的科技人因同一原因而離職的比例則只有32%。

所謂不公平的對待則涵蓋了不公的人事管理、成見、性騷擾與霸凌等。研究指出，光是「不公平對待」這件事所造成的員工流動率一年就替美國科技公司帶來160億美元的財務成本，再加上其他的負面影響，像是離職員工不會推薦其他人到該公司上班，或是不會推薦親友購買該公司產品等。

該中心建議企業應該制定及導入一個全面多元化與包容的策略，從領導階層開始建立公司的價值觀、文化與商業模式，執行長與執行團隊對多元與包容的支持才是任何行動的成功關鍵，同時也應發展有效與公平的管理程序。