近日才剛被韓國法院撤除出境管制的韓國零售與食品業龍頭樂天集團(Lotte)會長(董事長)辛東彬，才剛恢復自由身，便將前往美國，除拜訪多年合作夥伴賀喜巧克力公司(Hershey)，還將與IBM董事長、總裁暨執行長Ginni Rometty會面，擬將IBM的Watson人工智慧(AI)技術引進樂天。

樂天與IBM韓國在去年底時便已宣布將在人工智慧領域進行合作，如今則將由董事長親自前往IBM總部，洽談合作事宜。

雙方擬將Watson技術透過雲端平台，在樂天集團的百貨公司等據點，提供用戶包括個人化購物建議、認知商務決策等。樂天集團規劃，在針對消費者部分，提供個人化的智慧購物建議，協助顧客採購如女兒的生日禮物等。在企業營運決策部分，則透過分析營運資料、公開網路平台的顧客評論、社交媒體內容、新聞報導等，輔助如產品開發、行銷活動等相關營運決策。

辛東彬出國拜訪業務合作夥伴的消息之所以受到關注，是因為樂天集團正逢家族內部權力鬥爭，加上樂天集團同時在日本、韓國雙總部與內部複雜的權力鬥爭，甫因捲入朴槿惠、崔順實行賄案而遭禁止出境禁令鬆綁後，外界已傳聞辛東彬兄長辛東主正再度策動日本控股公司股東倒戈，爭奪集團經營權；辛東彬此刻決定出差美國，喚起韓國民眾對過去現代集團經營權之爭時，家族兄弟利用掌權者出國時策動股東倒戈或擅自發布人事命令的記憶，因而備受關注。