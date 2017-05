名為thedarkoverlord的駭客集團上周六(4/29)透過Pastebin及The Pirate Bay張貼了Netflix預計於今年6月發行的熱門影集《女子監獄》(Orange Is The New Black)第五季,指出是因Netflix拒絕支付贖金,使得他們決定把尚未發行的影集公諸於世,並宣稱手上還握有其他影片業者的最新內容。

根據外電報導,thedarkoverlord疑似入侵了多家影片發行業者所委託的同一後製公司,並存取了大量未發行的影片資源,而Netflix則首當其害。遭到thedarkoverlord點名的其他發行業者還包括Fox、IFC、NAT GEO及ABC等,還說他們是認真的,不只是玩玩。

Netflix已證實此事,但並未公布駭客所要求的贖金金額,只說已有執法機關介入調查。

《女子監獄》為Netflix平台上的熱門影集,第五季原本要在今年的6月9日首播,但thedarkoverlord一口氣釋出了前十集,外界預期此一意外多少將衝擊Netflix用戶的訂閱意願。目前Pastebin已移除了thedarkoverlord所張貼的內容。