專門觀察土耳其網路存取限制的研究機構Turkey Blocks上周六（4/29）指出，維基百科（Wikipedia）的所有語言版本在當天皆已被當地電信業者封鎖，包括Uydunet、Turkcell，以及其他的固網與行動網路供應商，當地民眾要存取維基百科只會看到Error 404的錯誤訊息。

土耳其的資訊及通訊科技局（Information and Communication Technologies Authority）則發表聲明證實了此事。根據該局所發布的訊息，他們是在進行技術分析及法令的考量之後，在安卡拉第一刑事治安法院的許可下，封鎖了wikipedia.org。

土耳其只公布了所援用的法令，並未公布封鎖維基百科的確實原因，過去土耳其封鎖各式網站的原因包括提供侵權內容、恐怖主義、違反商標規定、不正當的交易、違反宗教/言論/思想/媒體自由，以及侮辱國家機關與個人等。

2007年YouTube即曾因有影片涉及污辱土耳其首任總統Mustafa Kemal Atatürk而被當地政府封鎖，隔年還有數百個網站因類似的原因遭到封鎖，Twitter及臉書也經常因用戶所張貼的內容而被當局封鎖。

Turkey Blocks則說，維基百科事件只是再一次展現了土耳其政府審查網路內容的一貫政策。

除了維基百科之外，經常藉由Twitter批評現任總統Recep Tayyip Erdoğan過於專制與獨裁的土耳其媒體人Mahir Zeynalov也說該國政府在上周要求Twitter封鎖他的帳號，且光是上周，就有55名土耳其人因其於Twitter及臉書上張貼的內容而被送進大牢，並有29名記者在上周面臨審判。

土耳其政府監控民眾言論的程度已讓德國總理梅克爾（Angela Dorothea Merkel）在今年2月造訪土耳其時，呼籲當地應保障言論自由。