今年由Snapchat母公司Snap首先開啟了科技股的上市風潮，大數據管理服務公司Cloudera是美國第4個科技業者的IPO案；Snap先於3月2日登上紐約股市，以17美元掛牌的Snap上市首日上漲至28美元以上的行情作收，隨後企業雲端服務廠商MuleSoft也於3月17日首次上市，收盤價為24.75美元/股，與發行價格14到16美元相比上漲了46%，雲端身分管理廠商Okta於4月初首次上市，收盤價23.51美元，較發行價格17美元上漲6.51美元。不遑多讓的Cloudera也於28日首次公開出售股票，股票代號為CLDR，發行價為每股15美元，上市首日股票即飆漲了20%，以18美元作收。

Intel可以說是這次Cloudera上市的最大利益相關者。因為在2014年Cloudera估值41億美元時，Intel向其投資了7.42億美元，以30.92美元/股購買其股份，算是重金入股，至今年1月份，Intel持有Cloudera 22%的股份，Accel和Greylock Partners分別占比為16.3％和12.5％。 另外，Intel於2016時也與Cloudera宣布合作，向Apache基金會貢獻一個開源專案Spot，這項開源專案藉由大數據分析和機器學習技術，來加強安全性分析，也有其他應用，如使用者行為分析、Proxy、網路伺服器、防火牆等。

Cloudera成立於2008年，現在總部位於加州矽谷的Palo Alto，由來自Facebook的前工程師Jeff Hammerbacher、Google前工程師Christophe Bisciglia、Yahoo的前工程師Amr Awadallah以及現任CEO Mike Olson共同建立。過去Cloudera帶給大家最深的印象就是將Hadoop的各種軟體元件組合成一個套件，提供較簡單的介面，讓一般企業能更快速熟悉地使用Hadoop。

Hadoop之父Doug Cutting曾在2016年接受專訪時提到，Cloudera是第一個宣布支援Spark的大數據公司，過去大家以為Cloudera是Hadoop公司，但現在Cloudera其實是Hadoop與Spark的公司。另外，Cloudera以核心平臺開源、管理軟體收費作為其商業模式。Doug Cutting認為負責儲存與處理資料的核心平臺必須開源，程式碼必須公開才能夠讓人信任，而且也不用擔心日後被廠商壟斷綁死。公司可以藉由銷售協助管理叢集系統、軟體設定、系統監控與優化的管理軟體獲取營收。因為收費的管理軟體獨立於Hadoop核心軟體之外，所以企業仍然可以免費使用Hadoop，不過若IT人員同時有效運用管理軟體，Hadoop軟體可以更有效率地運作，他說。

其實Cloudera才在不久前於臺灣發表企業級數據科學平臺（Cloudera Data Science Workbench）測試版。這個平臺的前身是2015年Cloudera併購的雲端Sense分析服務，它能提供使用者利用R語言、Python以及Scala撰寫程式，同時利用GUI介面加上加密存取機制，操作Cloudera大數據平臺進行各項分析任務。這個測試版現在則是能夠安裝於企業內部的網頁版分析工具。

MuleSoft於2006年在舊金山成立，除了開發整合數據工具，也通過API開發來幫助企業連接不同類型軟體及服務的應用平臺。起初是開源產品，而後開始收費；Snap於2011年9月才成立，近幾年Snap成長快速，主打產品為Snapchat，Snapchat為一相機程式，能即使拍攝照片及影片進行分享，特別的是這些影響在對方打開後能在自己設定的時間後自動刪除，若對方想要截圖或存取都會被知道。平均每天有1.58億的使用者，創造25億的照片或影片；Okta的產品主要於雲端平台，透過安全身份認證給企業用戶連接設備與應用程式，同時保護企業的數據資料及安全傳輸至客戶端。