GitHub於本周四（4/27）開源釋出旗下DNS記錄管理工具OctoDNS，讓GitHub使用者便於管理DNS記錄，且OctoDNS能讓GitHub同步在多個DNS服務供應商保留DNS記錄。

OctoDNS是GitHub現行的DNS記錄管理系統，允許GitHub使用者用來改造DNS的工作流程，且OctoDNS的架構具備可插拔性和彈性，能適用在不同的使用情境。GitHub表示，許多大型DNS服務供應商的服務有許多層級的備援，來降低伺服器遭受攻擊時的影響，而OctoDNS的核心概念正是備援。

且OctoDNS能夠評估DNS配置（Configuration）的狀態，並建立一個計畫來匹配目標的狀態和網域來源，讓使用者透過OctoDNS架構來管理多個DNS網域（Zone）和DNS記錄，當有一個DNS服務供應商出問題時，能有其他DNS服務供應商備援，且OctoDNS能跨多個DNS服務供應商同步DNS的記錄，避免在備援時發生DNS記錄不一致的問題。

另外，OctoDNS支援商業DNS服務供應商，包含Cloudflare、DNSimple、Dynect和Route53，也支援PowerDNS軟體。