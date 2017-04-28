台灣IBM宣佈和淡江大學合作，將提供相關資源予該校智慧自動化與機器人中心，運用Watson相關技術強化機器人環境感知能力。

台灣IBM與淡江大學共同培育國內AI人才，將提供IBM Watson認知技術、專家資源，協助淡江大學機器人研究中心，加速研發更具智慧的機器人，提昇國內的機器人產業競爭力。

台灣IBM技術長暨業務副總徐文暉表示，這項合作將運用Watson的語音辨識、語意分析、影像辨識等技術，結合淡大在機器人硬體設計、軟體演算法，打造出更具智慧的機器人，協助學生進行深度強化學習（Deep Reinforcement Learning）研究，未來爭取IBM全球聯合研究專案計畫（Shared University Research，SUR）。

淡江大學旗下的智慧自動化與機器人中心成立於2011年，由該校的電機、資訊、機電工程等學系、研究所的教授及學生組成，分為人形、輪形、手臂三個分組，研究不同機器人應用，在FIRA世界盃足球賽獲得不錯的成績。

淡江大學智慧自動化與機器人中心主任翁慶昌表示，過去學生開發機器人雖然也涉獵機器人環境感測相關技術，但讓機器人具備感知能力是一個相當深奧的研究領域，與IBM合作藉由Watson可提昇機器人在感知能力上的不足。

他以機器人足球賽舉例，過去為讓機器人能夠進行球賽，攻守雙方球門的門框分別採用黃、藍兩色，球則使用橘色，同時以小型的圍牆圍住比賽範圍，為避免造成機器人混淆，現場穿著黃色、藍色或橘色的人士加穿其他顏色衣物遮蓋，未來提昇機器人環境感知能力後，就能自行辨識攻守雙方的球門、足球而不受外物干擾。

和IBM合作進行深度強化學習研究，翁慶昌表示，深度強化學習以獎勵機制讓機器人從過去的監督式學習向非監督式學習發展，例如讓機器人射飛鏢，機器人透過環境感知沒有射中紅心，自動調整學習以射中紅心為最終的目標。

台灣IBM將由技術長徐文暉及發明大師劉智雄領軍，以師徒制帶領淡大學生參加IBM開源專案及一些商業專案，並協助淡大爭取IBM國際競賽獎項。