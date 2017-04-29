卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）於本周指出，去年10月被揭露的新興殭屍病毒Hajime正在快速擴散，目前已有接近30萬台IoT裝置被感染，儘管如此，駭客卻未曾利用Hajime殭屍網路發動任何攻擊，使它更顯神秘。

Hajime主要利用3種途徑感染IoT裝置，其中之一為開採ISP業者用來遠端管理數據機的TR-064標準，以於被駭裝置上執行任意程式，其次則是最常見的、以預設密碼進行Telnet攻擊，以及針對Arris通訊設備進行密碼攻擊。

該實驗室利用誘捕系統在24小時內紀錄了2593次成功的Telnet攻擊，絕大多數來自不同的IP位址，前三大攻擊來源依序是越南（20.4%）、台灣（12.8%）及巴西（8.94%）。

此外，絕大多數受到感染的IoT裝置為監視器，還有少數的視訊攝影機與路由器，被駭裝置前三大分布市場(下圖)依序是伊朗（19.65%）、巴西（8.80%）及越南（7.87%），台灣也有逾1萬台IoT裝置遭駭，佔3.52%。

卡巴斯基實驗室指出，Hajime最有趣的部份在於它的目的，雖然Hajime殭屍網路的規模愈來愈大，但它的目的仍然不明，他們從未發現Hajime的任何攻擊或惡意行動，而且也可能永遠不會發生。

讓研究人員如此斷言的原因在於，在Hajime每次下載新的配置檔案時，他們都會看到一段來自Hajime作者的聲明，宣稱自己是白帽駭客，只是在捍衛某些系統。

不論如何，資安業者仍然建議IoT裝置的用戶變更裝置的預設密碼，並採用強大密碼與最新韌體。