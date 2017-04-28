微軟周四（4/27）公布該公司截至3月31日為止的2017財年第三季財報，顯示微軟於該季創下了236億美元的營收，比去年同期成長6%，每股盈餘（EPS）為0.73美元，增加了16%。在微軟的眾多產品及服務中，營收成長最多的是Azure，增加了93%，下滑最多的則是Suface，營收跌幅為26%。周四微軟股價上漲了0.65%，以68.27美元作收。

從部門營收來看，生產力與業務流程（Productivity and Business Processes）營收為80億美元，成長22%；智慧雲端（Intelligent Cloud）營收為68億美元，成長11%；更多個人運算（More Personal Computing）營收為88億美元，下滑7%。

若攤開微軟的各大產品及服務，成長最快的前三名依序是Azure、Dynamics 365與Office 365 commercial，該季營收分別成長93%、81%與45%，但Surface營收則下滑了26%。

微軟執行長Satya Nadella指出，該季的結果反映出客戶對微軟雲端平台的信任，不論是跨國企業、中小型企業或是非營利組織都透過微軟平台展開數位轉型。

另一方面，雖然微軟在去年底宣布Surface在去年11月創下銷售新高，同時號稱有更多的蘋果Mac用戶投奔，然而，微軟在截至去年12月底的第二季財報中並未單獨列出Surface的成績，且從第三季的結果來看，該口號似乎也沒能成功帶動Surface的銷售量。