Google母公司Alphabet周四公佈2017年第1季營收報告成長超過兩成。搜尋及廣告業務依然成長強勁之外，其他業務如硬體及雲端也逐漸成長茁壯。



根據財報，上季Alphabet營收達248億美元，較2016年同期成長22%，每股盈餘達7.73美元，超過華爾街預期的242億營收及7.4元每股盈餘。其中，Google仍然表現亮麗；上季包括Google各網站、Google Network及廣告創造營收由去年的201億成長到245億美元，佔整個Alphabet的99%。



Google的「其他」業務，包括Play、Pixel硬體及雲端業務的收入雖然相較起來並不多，但也從去年的21億大幅增加到31億。Google並未說明細項，但Google 執行長Sundar Pichai在財報會議中指出硬體業務力道持續強勁，大幅挹注營收成長。



Google去年強攻智慧家庭及智慧型手機，相繼推出第二代Pixel 手機、語音助理裝置Google Home及家用路由器Google Wi-Fi、並整合Google自有雲端及AI服務。此外還開發Daydream平台的VR頭戴裝置、及大型商用平板Jamboard等。



Business Insider引述Alphabet CEO Larry Page在給投資人的公開信中盛讚Google CEO Sundar Pichai領導有方，特別是近年積極發展機器學習及AI，像是將Google Assistant整合到Pixel、Google Home等新式硬體中。



Google昨日並同步宣佈釋出Google Assistant SDK，以拉攏第三方硬體製造商生產相容產品，而且很快也將支援Android TV及Android Auto等新平台。Google可望在下個月的Google I/O上公佈新進度，包括Daydream及Pixel智慧型手機等新硬體。



Alphabet「其他」業務，包括Waymo自駕車、生技公司Verily及智慧溫控裝置Nest等營收還在起步，從去年的1.65億增加為2.44億美元。但這個部分的虧損也很大，從去年的7.74億擴大到8.55億美元。