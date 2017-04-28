臉書OCP聯盟雖然大力推廣Open Rack開放式機架架構，但目前採用都是大型企業較多，因為採用特殊設計的伺服器規格，較無法支援常用的傳統19英吋標準機櫃設計，這也成了OCP聯盟未來擴大企業採用的關鍵，包括電信等多家業者也紛紛搶攻，布局19英吋標準機架設計。最近臺灣工業電腦廠商凌華科技（Adlink）也宣布，他們提交的OpenSled開放式機架設計，已經獲得OCP聯盟認證採用，成為第二個能用在傳統標準機櫃的電信級機架設計，甚至比美國電信巨頭AT&T更快一步。

以協助企業打造更低成本資料中心硬體規格而成立的開放運算計畫（Open Compute Project，OCP）聯盟，今年成軍步入第6年，這段期間也推出了能支援像21.5英吋特寬的Open Rack開放式機架架構，以容納更多硬體，因應需要大規模部署伺服器的大型企業或網路公司需求。不過目前Open Rack機櫃仍以大型企業採用最多，對於許多機房內都還採用19英吋標準機櫃的中小企業來說，採用意願相較不高。

為此，近年來也開始有一些加入OCP的廠商，開始推出可支援傳統19英吋標準機櫃設計，Radisys是其中一家。OCP去年開始通過採用Radisys提出的全新CG-OpenRack-19開放式機架規格，可以支援傳統標準機櫃設計，並具備有電信級機架設計的高度延展性，可在單個機架式機櫃中，同時整合了高效能運算、儲存和網路元件，以滿足不同規模企業資料中心部署的需求。CG-OpenRack-19包含了5種主要系統元件，分別是系統機架、電力轉換/分配、置頂式交換器，以及兩種不同類型的可插拔模組。

OCP聯盟去年公布採用由Radisys提交的CG-OpenRack-19開放式機架設計，可以支援傳統19英吋標準機櫃設計，並具備有電信級機架設計的高度延展性，可在單個機架式機櫃中，同時整合了高效能運算、儲存和網路元件，以滿足不同規模企業資料中心部署的需求。

而臺灣也不落人後，以生產工業級設備和嵌入式模組電腦為主的凌華科技（Adlink）宣布他們的OpenSled開放式機架式架構，經過了多次驗證後，近日已經通過OCP聯盟認證採用，成為最新一個可被運用在傳統19英吋標準機櫃的開放式機架設計規範。

凌華科技的OpenSled開放式機架架構，其實就是以CG-OpenRack-19機架設計為基礎，來進行修改，並結合了凌華科技的模組化工業雲端架構（Modular Industrial Cloud Architecture），可以針對CG OpenRack Sled的內部配置提供明確定義，包括了如何將Sled中的其他元件運用在各種關鍵性應用上，如多重主機控制器（Multi-host Controller）、PCIe封包交換、軟硬體加速及儲存解決方案等。

凌華科技將OpenSled先用在與CG-OpenRack-19相同的半寬機櫃抽屜(Sled）設計，之後也將提供全寬尺吋的設計規格，以提供企業多種配置的選擇和高密度需求。而從凌華科技提交OCP聯盟所公布的最新0.63版CG-OpenRack-19 Half-Width OpenSled Server設計規範中，也揭露了OpenSled開放式機架架構的更多細節。

使用2U高度的OpenSled規格伺服器，採用分區來設計伺服器空間，OpenSled將伺服器主要分成5個不同功能的區段，分別是第一區（連接）：用來定義可允許氣流流通的底部空間，光纖以及電源連接；第二區（風扇）：則是規範了風扇使用類型，以滿足採用半寬設計伺服器所能允許通過的氣流大小；第三區（電源）：則是定義了可以支援半寬度OpenSled伺服器的電源規格；第四區（夾層卡）：說明了夾層卡（mezzanine card）部分所能提供的網路介面選擇，以及第五區（CPU /記憶體/儲存）：定義了主機板尺寸大小、形狀，以及和夾層卡的互連性。

凌華科技在這份報告中也提到，透過採用OpenSled伺服器架構的分區設計，可以讓企業更容易依需求，來各別提升網路和運算能力，例如在需要比較高頻寬的使用時，可以單獨就夾層卡部份來進行擴充，而不需要改變伺服器其他區域的配置。

OCP聯盟技術長Bill Carter表示，凌華科技是從去年開始和OCP電信工作小組合作，針對CG-OpenRack-19設計的機構、電源和內部互連規範的基礎架構，來進行修改和驗證，他表示，透過新公布的OpenSled開放式機架規範，也將有助於打造一個更加開放、可擴展的OpenRack標準規範。

凌華科技不只將自己的開放式機架設計，變成是OCP聯盟採用的機架設計標準，近年來也開始大舉進軍IoT，要讓自己從傳統的嵌入式系統提供商，變成一家端點運算（Edge Computing）廠商，凌華科技也是臺灣企業最早一批通過微軟 Azure IoT 認證，開始提供工業物聯網裝置聯網方案的業者之一，凌華科技以外，另外兩家是新漢、研華。