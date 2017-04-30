玉山銀行推出大中華區第一個金融Chatbot，提供3大諮詢服務，房貸額度一問便知

玉山銀行發表大中華區第一個金融Chatbot玉山小i隨身金融顧問，採用IBM Watson Conversation服務打造在LINE和Facebook通訊平臺上的金融Chatbot，小i提供民眾房貸評估、外匯諮詢和信用卡推薦3大服務。（詳全文）

中鋼與資策會聯手，用智慧眼鏡提昇工安、工作效率

中鋼與資策會、智慧眼鏡業者合作，將智慧眼鏡功能與工業用安全頭盔整合在一起，以提供侷限空間作業人員無線通訊、生命保障，以及提昇作業效率。（詳全文）

信用卡遺失不再怕被盜刷，Mastercard開始測試指紋辨識信用卡

圖片來源／Mastercard

支援指紋辨識的信用卡和傳統信用卡大小差不多，但在卡片的右上方提供指紋感應區，交易時只要將手機置於感應區就能通過身份驗證，目前已在南非測試，年底將部署至全球。（詳全文）

甲骨文一口氣補299個漏洞，創歷史新高

此次更新修補的299個漏洞中，超過半數漏洞可讓駭客進行遠端程式攻擊，修補漏洞最多前三名產品分別是Financial Services Applications、MySQL與Retail Applications，合計就佔所有修補漏洞的1/3強。（詳全文）

Windows、Office正式啟動一年2次功能更新

為簡化更新並使其更有預測性，微軟將Windows與Office 365 ProPlus的功能更新同步，改為一年兩次更新，分別在3月及9月，每次更新可獲得18個月支援。（詳全文）

超過3萬台PC被植入NSA攻擊工具DoublePulsar，台灣受害數量名列第3

圖片來源／Below0day

安全公司Below0day發現網路上已有556萬台PC開啟TCP 445，如果這些PC尚未下載微軟上周釋出的SMB漏洞修補程式，即可能有被攻擊的風險，進一步分析顯示可能已有超過3萬台PC被感染NSA攻擊工具DoublePulsar。（詳全文）

Google Home現可自動辨識不同用戶聲音，最多支援6名用戶

圖片來源／Google

Google Home可辨識不同使用者的聲音，據此提供個人化的服務，例如播放個人偏好的音樂清單、行事曆等等，最多可支援6名用戶。（詳全文）

臉書開源釋出深度學習框架Caffe2，行動裝置也能直接執行AI應用

圖片來源／Qualcomm

臉書在F8大會上釋出深度學習框架Caffe2，此框架可以部署至iOS、Android和Raspberry Pi裝置，將允許行動裝置能夠直接辨識圖像、影像、文字和語音。另外，臉書與Nvidia、高通、英特爾、亞馬遜和微軟合作優化Caffe2在雲端和行動裝置環境的效能。（詳全文）

Linux基金會成立新物聯網專案EdgeX Foundry，將打造一個通用IoT端點運算框架

Linux基金會宣布成立新開源物聯網專案計畫EdgeX Foundry，包括Dell、AMD為首超過50家IoT業者加入，未來將以打造一個可適用於工業IoT端點運算的通用開放框架為目標，並加速建立一個企業IoT端點運算互通性的生態系。（詳全文）

傳微軟對抗Chrome OS利器，Windows 10 Cloud系統需求曝光

Windows 10 Cloud為一精簡版Windows 10，只允許自Windows Store下載的應用程式，該系統最低需求使用4核心處理器、32GB儲存空間，裝置續航力可達10小時以上。（詳全文）

Google雲端語音辨識服務上線！連中文也能轉為文字

Google正式發布旗下雲端語音辨識API，支援80多種語言，也能辨識正體中文。而新版API加強了長版音訊檔的轉錄精準度，也新增支援WAV、Opus和Speex檔案格式，且Google也宣稱，新版語音辨識API比舊版的批次處理速度快3倍。（詳全文）

Amazon釋出AI助理Alexa背後的文字、語音交談技術Lex

圖片來源／AWS re:Invent 2016影片

Amazon Lex是Alexa背後的文字及語音交談技術，用於開發具備自動語音辨識，能以自然語言理解的聊天機器人，以用於不同的應用程式中。（詳全文）

傳Chrome將內建廣告攔截程式以阻擋擾人廣告

華爾街日報報導，Google準備在Chrome瀏覽器中內建廣告攔截功能，以封鎖擾人的廣告，但會放行消費者可接受的廣告型態。（詳全文）

駭客打廣告賣勒索軟體服務，只要175美元就幫你加密別人電腦

圖片來源／Recorded Future

資安業者發現在駭客論壇上出現新的勒索軟體即服務Karmen廣告，只要支付175美元加入會員，便能透過線上管理介面，設定勒索軟體的功能、勒索金額，並能追踨感染的電腦數量及被害者的付款狀態。（詳全文）

事情太多忙不過來？微軟推出待辦事項小幫手To-Do

圖片來源／微軟

To-Do由Wunderlist團隊基於Office 365所打造，未來將逐步取代Wunderlist。使用者透過To-Do可建立各種待辦事項並設定期限，只要登入帳號就能在不同裝置上同步個人的待辦事項清單。（詳全文）