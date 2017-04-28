駭客對甚麼產業最感興趣？根據IBM資安部門發表的一份研究，2016年全年，金融服務業遭到攻擊的次數，比所有產業平均還要高出65%之多，是網路犯罪者最「專注」鎖定的產業。

IBM表示，金融產業的用戶資料具備能夠直接用來套現獲利的特色，成為駭客攻擊焦點不難理解，事實上，相較於2015年，2016年針對金融服務業的網路攻擊次數，便增長了29%，而金融服務業的資料外洩筆數更是呈現天文數字般暴增，超過2億筆的用戶資料外洩數量較2015年增加937%。不過若論資料外洩規模，資通訊、政府仍領先金融服務業，IBM分析表示，應是金融業在資安投資較前兩產業更為完善使然。

值得注意的是，金融服務業資安攻擊事件的來源，有超過半數是來自內部使用者，有53%攻擊來源是不知情的內部用戶、5%為內部的惡意使用者，外來攻擊僅佔所有攻擊事件的42%。

若以攻擊手法來看，金融業遭攻擊的方式，有51%是植入惡意物件，高於業界平均的42%，其次則是操縱內部資料結構與破壞存取控制，各佔13%。

IBM資安研究員Michelle Alvarez表示，企業不應忽略內部教育訊練與定期喚起員工的資安意識，同時採取智慧型的釣魚行為偵測系統，同時亦應部署系統來降低內部人威脅，並減低系統複雜度，以提高資安防護成效。