近兩年來頻頻發生零售、旅宿業POS系統遭駭導致客戶信用卡資訊外洩的事件，又有最新受害者，這回是近年來在美國快速擴張，被視為有機會威脅麥當勞速食龍頭地位的墨西哥速食餐廳Chipotle。

Chipotle於25日在官網主動公布了遭駭客攻擊的消息。該公司表示，在內部處理支付作業的網路上，發現的未核准的可疑活動，並立即展開調查，並與資安公司、執法單位與金流服務供應商合作，排除已發現的可疑活動。

該公司表示，所有在今年3月24日至4月18日間於該連鎖餐廳透過信用卡、簽帳卡進行的消費，都列入調查，但在調查結果完成前，尚難提供關於受影響人數、餐廳地點等資訊，但在相關資訊出爐後，會試圖通知受影響用戶。

資安專家建議零售業者，應該儘可能將POS系統與其他系統獨立開來，由於POS系統多半不屬於需要經常更動的系統，因此能夠盡量監控所有變動，以偵測並預防可能的攻擊。

Chipotle本周才剛公布了有史以來財務表現最佳的季度財報，但隨即被遭駭客攻擊的消息沖淡，該公司曾在2015年因食材遭到大腸桿菌汙染而業績下跌，去年以來才逐步走出陰霾，有媒體戲稱，Chipotle才剛搞定了大腸桿菌感染，如今卻又遇上了另一種病毒的傳佈。