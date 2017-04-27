智慧家庭 語音助理

亞馬遜釋出Amazon Lex，能讓更多IoT裝置開啟對話交談

亞馬遜AWS最近釋出了自家數位語音助理Alexa背後一套文字、語音交談核心技術Amazon Lex ，要讓開發人員可藉由Amazon Lex打造各種應用的聊天機器人，並能將這些具自然語言理解的機器人部署到IoT裝置上，如穿戴式裝置、智慧汽車等，期望透過交談式或互動的對話方式，以提高使用者的體驗。Amazon Lex將根據機器人所處理的文字或語音請求的數量來計費，1,000個語音請求的費用為4美元，至於1,000個文字請求的費用為0.75美元。不過Amazon Lex現在仍為預覽版，只在AWS服務的美東地區提供。（詳全文）

端點運算 EdgeX Foundry

Linux基金會成立新物聯網專案EdgeX，將打造一個通用IoT端點運算框架

Linux基金會近日宣布成立開源物聯網新專案EdgeX Foundry，初期成員包含Dell、AMD在內共50家業者，涵蓋IoT硬體製造商、軟體業者、設備製造商及系統整合商。未來該專案將以打造一個可適用於工業IoT端點運算的通用框架為目標。Dell也率先將他們基於Apache 2.0授權的IoT堆疊軟體FUSE程式碼貢獻給EdgeX Foundry，當中包括了幾十個微服務及超過125,000行程式。Linux基金會物聯網專案資深總監Philip DesAutels表示，透過EdgeX框架，將有助於加速建立一個IoT端點運算裝置互通的生態系。（詳全文）

微軟 SaaS

微軟推物聯網SaaS服務IoT Central，以簡化企業IoT部署

微軟日前發表了全新一個物聯網雲端代管服務IoT Central，雖然與Azure IoT Suite同樣是使用Azure，但IoT Central主要是以簡化物聯網的部署為主，可當作是一個物聯網即服務（IoT as a Serivce），強調企業不需具備雲端專業就能部署IoT，以降低企業跨入物聯網的門檻。不過IoT Central目前仍處封閉測試階段，預計將會在數個月後才會正式對外開放。微軟另外還推出一個可供IoT資料即時異常分析與洞察的Azure Time Series Insights工具，可整合到企業既有的應用與工作流程中。（詳全文）

自駕車 蘋果

蘋果取得加州自駕車測試核准

美國加州汽車監理部（DMV）最近公布包含Google、百度、Nvidia在內30家獲准測試自駕車的業者名單，蘋果也名列其中，也間接證實了蘋果開發自駕車的傳聞。DMV發言人在受訪時表示，加州車輛監理部在本月14日正式頒發自駕車測試核准給蘋果公司，允許蘋果在美國加州道路上展開實測。蘋果申請測試的車輛，總共有3輛2015年款的Lexus RX450h汽車，還配有6名駕駛人員。雖然去年蘋果曾對美國公路交通安全署發表公開信，表示蘋果「正大力投資於機器學習和自動系統」，不過至今蘋果仍未正面承認正在開發自駕車一事。（詳全文）

智慧家庭 LG

LG智慧家電相繼登臺，智慧冰箱、洗衣機亮相

韓國家電大廠LG日前在臺推出一系列大型智慧家電，包含冰箱、洗衣機、冷氣及電子衣櫥等產品，均可透過Wi-Fi連網，讓使用者即使外出不在家，也能利用App檢視家電運作資訊、遠端控制冷氣溫度、洗衣機啟動等等，還可從雲端下載客製化的洗衣行程或衣物護理，也能提供檢視電力及自我健康診斷等。LG還推出了SmartThinQ智慧感應器套組，可提供溫濕度、機器震動速度及紅外線影像偵測，能讓傳統LG家電也開始具備簡易的智慧功能，如遠端遙控開關等。（詳全文）

自駕車 Waymo

Waymo自駕車首次真人載送測試上路，人數破百

Alphabet旗下自駕車公司Waymo近日宣布已展開無人車的載客接送測試，這也是Waymo自駕車首次載送真人的自駕車測試計畫，初期將開放美國亞利桑納州鳳凰城居民來申請，人數規模將上看百人，未來也將逐步擴大載送測試地區。Waymo也宣布將擴編自駕車隊，除了已有的100臺搭載Waymo自動駕駛技術的克萊斯勒休旅車，接下來，還將新增500輛克萊斯勒廂型自駕休旅車，屆時，測試規模可望達到600輛臺，這還不包括Waymo自有的70輛 Lexus自駕車，將有助於加快縮短Waymo無人汽車的商用時程。（詳全文）

工業4.0 智慧工廠

中鋼展示智慧工廠新應用，利用智慧頭盔輔助提高作業效率

臺灣鋼鐵業龍頭中鋼最近展示了與資策會合作的智慧工廠應用新成果，利用智慧頭盔來輔助現場人員作業，不只縮短巡檢時間，也提高工作效率。該頭盔結合智慧眼鏡，並內建多個感測器，能隨時感測周圍環境，可提供現場作業環境影像，現場人員能直接從頭盔內部螢幕觀看待檢修設備的相關資訊，即使不用帶著平板等設備，就能直接進行操作，另外該頭戴設備也提供語音通話功能，能由資深技術人員直接從遠端協助指導。中鋼表示，未來將考慮與穿戴裝置結合，進一步提供作業人員的心跳、步數等資訊的監控，以提高人員作業安全。（詳全文）

車聯網 光陽機車

較勁Gogoro，光陽機車Noodoe智慧速克達登臺上市

繼電動機車Gogoro後，臺灣機車龍頭光陽機車（KYMCO）也宣布進軍機車車聯網，一口氣在臺推出了三輛具備有連網功能的速克達機車，能在機車儀表板顯示手機應用的即時資訊，也能提供天氣資訊查詢或透過App來尋車，還能提示附近加油站或車隊友人的相對位置。光陽機車執行長柯俊斌更發下豪語，5年內要讓每輛光陽機車都能連網，與另一款同樣具連網功能的Gogoro較勁意味濃厚。這三款光陽智慧機車，預計未來2個月內推出上市。整理⊙余至浩（詳全文）

圖片來源／ Linux基金會、LG、微軟、Waymo、KYMCO、資策會

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資料來源：iThome整理，2017年4月