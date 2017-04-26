一個藏身超過40個App、被取名為FalseGuide的惡意程式，據信已經透過Google Play市集感染超過200萬部Android裝置。

資安業者Check Point 在24日公布此發現時，只表示約有60萬台Android裝置透過Google Play下載了有問題的App，該公司在25日又表示發現另外5個App也被發現有問題，總感染裝置數量可能高達200萬部。

FalseGuide惡意程式之所以得名，是因其多半隱身於網路或手機遊戲指南App，利用玩家想要尋找遊戲秘笈的心理，誘使下載，但在被發現的40多個遊戲指南App，普遍都會要求玩家開放系統權限，藉此讓玩家無法順利刪除該App。

FalseGuide的主要運作模式，是透過打造隱密的殭屍網路溝通管道，藉此取得更新，並在感染的手機上撥放跳出式的廣告，亦即結合了廣告軟體與殭屍網路兩大功能。不過Check Point研究人員表示，依據駭客的不同目的，這些現存的軟體模組還可能會增加更具危害性的元件，進一步操作如DDoS攻擊或入侵企業網路等。

該批惡意程式最早在今年2月便已上線，打著包括FIFA Mobile、LEGO Nexo Knights、Pokemon GO、Shadow Fight等知名遊戲指南的名號，騙取用戶信任。Check Point在發表前已經告知Google，後者並已將有問題的App從Google Play市集取下。