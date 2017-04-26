知名線上旅行社Expedia前IT員工被發現利用職務之便，偷看公司高層電子郵件，利用獲得的訊息買賣股票，獲利近35萬美元(約合新台幣1052萬元)，他的犯行近日遭法院宣判，除了賠錢罰款，還要吃上15個月的牢飯。

根據美國西雅圖地區法院的文件顯示，時年23歲的Jonathan Ly自2013年3月起受雇於Expedia擔任中階IT支援工作，到職三個月後，他因職務之便發現IT部門主管的一份公司伺服器密碼表，便利用這份密碼表進入公司電子郵件伺服器，監看包括財務長、投資人關係等主管的電子郵件，利用獲取的消息買賣公司以及相關公司股票。

Ly自稱是當時居住在舊金山灣區的他，對當地高額房租備感吃力，逼得他不得不犯案，不過他在2013年7月至2016年2月間，總共進行9次內線交易，每次獲利由6498美元至11萬6812美元不等，總計獲益34萬8515.72美元，對平均年薪5.2萬美元的Expedia的IT部門員工來說，的確是不筆不小的金額。

儘管Ly在2015年4月離開Expedia轉赴Adobe工作，但他仍保留了原來的筆記型電腦與伺服器密碼，並持續監看公司財務主管相關文件，同時也繼續進行內線交易，不過Expedia內部早已發現此事並持續監控，因此在他最後一次交易後不久，就遭到聯邦調查局逮捕，他在坦承犯案後，也立即遭到Adobe開除。

Ly被法院判決繳回包括不法所得在內的37萬5907美元，以及支付Expedia進行相關調查的成本8萬1582美元。