英國法官本周二（4/25）判決現年20歲建立DDoS攻擊服務的駭客Adam Mudd入監服刑2年。

Mudd在16歲時於2013年建立了名為Titanium Stresser的DDoS攻擊服務，自2013至2015年的18個月間總計吸引了11.2萬名的註冊用戶，執行了170萬次的網路攻擊，該服務的攻擊對象除了Minecraft、Xbox Live、玩家聊天室TeamSpeak及微軟之外，Mudd自己也執行了近600次的攻擊，並有70所學校受駭，包括他自己所就讀的英國西赫茲學院（West Herts College）在內。

在這期間，Mudd光靠DDoS攻擊的租賃服務就賺進了38.6萬歐元（約1286萬元新台幣）。

Mudd是在2015年3月於家中遭到警方逮捕，檢察官Jonathan Polnay指出，Titanium Stresser危害了全球網路，但Mudd其實只是個住在家裡的一般年輕人，他相信Mudd的動機主要跟他在線上遊戲社群裡的屬性有關，與奢華的生活方式無關，賺錢也只是順便。

雖然Mudd犯罪時只有16歲，而且患有亞斯伯格症，但法官Michael Topolski認為Mudd必須遭到懲處以警世人，所以判他於青少年懲戒所服刑兩年。