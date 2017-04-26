全球最大影片串流服務供應商Netflix在本周於印尼舉行的亞太光學傳感器會議（APOS）上宣布，已與中國愛奇藝達成合作協議，以將Netflix服務引進中國市場。

在全球196個國家中，Netflix於超過190個國家提供影片串流服務，中國即是少數的遺珠之一 ，主要受限於中國的政策。

Netflix內容採購副總裁Robert Roy向Hollywood Reporter透露，中國很清楚地是一個非常競爭也非常重要的市場，現在Netflix已經與愛奇藝達成協議，將把Netflix的內容引進中國市場。

愛奇藝為百度在2010年籌建的視頻子公司，也是中國主要的影片串流服務供應商之一，並於周二（4/25）發表聲明證實了此一合作案。

愛奇藝表示，該公司與Netflix已達成於劇集、動漫、紀錄片及真人秀等領域的內容授權合作，可望合法引進熱門的《黑鏡》及《怪奇物語》等影集。不過，雙方尚未公布相關服務正式在中國登場的時間點。

Netflix仍處於快速成長階段，今年第一季創下26.37億美元的營收與0.4美元的每股盈餘，高於去年同期的19.58億美元營收及0.06美元的每股盈餘，並在上周六（4/22）創下1億會員數的里程碑。