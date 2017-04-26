三星電子（Samsung Electronics）於本周一（4/24）發表了全球首款基於表情符號的傳訊程式Wemogee，以協助失語症患者與親友交流，該程式預計於本周五（4/28）登上Google Play，初期支援英文及義大利文。

失語症通常是控制語言的腦區受到損傷或罹病所造成的，最常見的成因是中風，失語症患者可能在說話、閱讀或書寫上有語言表達的障礙。

然而，米蘭大學教育暨語言治療師Francesca Polini指出，由於表情符號描繪了手勢、影像及臉部表情等情緒表達的各種面向，而讓失語症患者得以理解，也可將這些表情符號轉換成語言。

因此，Wemogee也可被稱為表情符號的翻譯工具，每個表情或表情的組合都有相對應的文字及敘述(下圖，來源：Samsung)，目前支援逾140組的表情符號轉換能力。例如打招呼的手勢對應到的是”Hi”，笑臉加上OK的手勢再加上問號所對應的文字是”How are you”。

如上方的圖所示，當失語症患者(右)送出表情符號時，對方收到的是文字(左)，對方打出的文字亦會轉換成表情符號，將有助於失語症患者與親友溝通。

除了Google Play之外，三星也正在打造支援蘋果App Store及三星Galaxy Apps等行動程式商店的Wemogee版本。