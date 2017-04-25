BitTorrent協定作者Bram Cohen本周末在播客節目《Steal This Show》中透露，下一版的uTorrent客戶端程式將可直接在使用者的預設瀏覽器中執行。

BitTorrent為一基於對等網路（peer-to-peer）的檔案分享協定，打造BitTorrent協定的Cohen也設立了同名的公司並開發BitTorrent客戶端程式，該程式在BitTorrent買下uTorrent之後退役，uTorrent現為最受歡迎的BitTorrent客戶端程式，但已經很久沒有更新了，最新版本為2013年8月釋出的uTorrent 3.3.1。

Cohen在提及BitTorrent未來發展時透露，之後該公司將重新聚焦在那些可行的產品，包括uTorrent，並藉此機會整理客戶端經驗，從產品的觀點來看，新版uTorrent將可直接於使用者的預設瀏覽器中運作，這將帶來更好的體驗。基於瀏覽器的uTorrent將可使用各種現代化技術，也會有更好的串流體驗，而且還能保持它的輕巧。

uTorrent替BitTorrent帶來重要的營收，過去uTorrent的主要營收來自於向工具列業者收取廣告費，在用戶安裝uTorrent的同時強迫他們安裝各種瀏覽器工具列，在瀏覽器製造商開始對抗這些非自願安裝的工具列之後，uTorrent轉為銷售程式內廣告，此一模式則可複製到瀏覽器版本。

Cohen指出，有鑑於許多uTorrent使用者都是老用戶，因此他們非常在乎用戶的喜好，在新版上線前會先進行測試並蒐集意見以確定用戶的接受度。