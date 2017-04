去年6月微軟以262億美元宣佈收購專業人士社交網站LinkedIn,許多用戶擔心LinkedIn資料將被整合到微軟產品中。果然一如預期,微軟將整合LinkedIn人才資料庫與其包含ERP、CRM的Dynamics 365商用軟體產品線。

LinkedIn與Dynamics 365整合包含二個面向。一是整合LinkedIn社群銷售預測工具Sales Navigator及Dynamics 365 for Sales,使Dynamics 365 用戶的業務人員得以掌握LinkedIn近5億的專業人才資料,並可結合微軟CRM及Sales Navigator的網站郵件、客製化銷售內容等工具。

微軟並公佈整合LinkedIn Sales Navigator Team版及企業版Dynamics 365 for Sales而成線上銷售方案Microsoft Relationship Sales,每人每月135美元。

其次則是提供名為Dynamics 365 for Talent,透過整合LinkedIn Recruiter人才資料庫,使Dynamics 365 ERP用戶的人力資源部門更容易尋找人才,提供新進員工個人化就職協助和訓練資源,並橫跨Office 365、Dynamics 365及LinkedIn資料提供員工完整的個人資料側寫。這項工具預計7月推出。

微軟同時宣佈主打中小企業的Dynamics 365 for Sales及Dynamics 365 for Marketing商用版(Business Edition)服務,App預覽版預計7月1日發佈,及企業用軟體市集Microsoft AppSource。此外還推出零售業專用的進銷存與通路管理工具Dynamics 365 for Retail。

根據微軟去年發佈的資料,LinkedIn全球會員數約為4.33億,每月不重覆造訪會員超過1.05億,企業刊登工作數超過700萬。