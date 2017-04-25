在兩年前推出Jump平台跨入虛擬實境（VR）市場後，Google周一發佈第二代Jump環景相機軟體平台，以及第一家合作夥伴小蟻科技。



2015年Google首先找GoPro合作第一代Jump推出第一款環景相機名為Odyssey，由16台GoPro Hero4 Black組成，可同步拍攝360度環景影片，售價15,000美元。2016年再增加小蟻科技及IMAX。目前已獲得紐約時報、美式足球聯盟及一些影視業者採用。



小蟻科技這次成為加入Jump Start合作夥伴方案的首家硬體業者。名為Yi Halo 的環景相機是由17台4K相機組成，重量約3.6公斤，具8k@30fps或5.8k@60fps的拍攝能力，最大特色是整合Google電腦視覺及雲端運算技術Google Jump組合器（Assembler），可同步17台相機並縫合拍攝畫面為360度環景影片。此外還內建縮時攝影、自動深度感測及近物拍攝對焦等功能。（來源：Google）





Yi Halo較GoPro推出的Odyssey略貴，要價16,999美元（台幣約51.7萬元）。不過相較於專業型環景相機如Nokia Ozo 的6萬美元（後降價為4.5萬美元）售價已相當平民化。Google希望藉由Jump平台及相機合作夥伴，以吸引更多影像工作者，如好萊塢製作公司或媒體投入VR產業。在消費者端，則可銜接Google DayDream VR平台為基礎的手機或頭戴裝置。



Google同步推出Jump Start合作夥伴方案，即日起至5月22日止開放影片工作者申請，提供免費使用Jump 相機及Jump組合器軟體拍攝VR影片，預定明年再增加到100家合作業者。



較晚起步的臉書則在上周公佈第二代環景相機Surround 360設計，包含24顆及6顆鏡頭的兩種規格，高階款也具備8K拍攝能力。臉書預定今年內將和硬體業者合作，把Surround 360相機產品推上市。