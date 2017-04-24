專門推動全球數位支付的聯合國組織The Better Than Cash Alliance上周公布了一份研究報告，是以中國阿里巴巴旗下的支付寶（Alipay）及騰訊旗下的微信支付（WeChat Pay）作為研究案例，突顯了中國在數位支付技術與應用發展的重要地位，並供全球其他市場借鏡。

在2015年時，中國的零售交易就有接近6成採用非現金交易，而且所有的非現金交易中，支付寶與微信支付就佔了28%。反觀被視為先進國家的英國，在2016年的現金交易還佔所有零售交易的45%。

此外，中國的數位支付佔所有零售交易的比重也從2010年的3.5%成長到2015年的17%，在這段期間，中國除了網路人口突飛猛晉之外，國內生產毛額也成長了31%。

支付寶與微信支付是中國的前兩大數位支付平台，兩者在2016年總計創下了2.9兆美元的交易額，而這兩家業者的市值也在4年內翻漲了數十倍。支付寶在2012年的市值為700億美元，去年則是1.7兆美元，微信支付在2012年的市值為81億美元，去年則是1.2兆美元。

該報告深入研究了在中國興起的各種數位支付或金融應用，唾手可及的金融服務促使更多民眾存錢或投資金融產品，小型商家申請貸款更方便，龐大的使用資料亦有利於建立信用評鑑機制。

此外，阿里巴巴及騰訊亦以結盟或合作的方式進駐其他市場，例如泰國到處可見支付寶機制，兩家業者皆投資了位於印度的數位支付服務，騰訊亦在南非與當地業者設立合資公司。

The Better Than Cash Alliance認為，在社交網路當道且行動裝置普及的現代，數位支付在以手機為主要上網裝置的特定市場將更加大有可為，包括南非、印尼與南美等。