對於很早就站穩Wi-Fi與Beacon應用市場的網路廠商HPE Aruba，現在也要緊跟HPE的步伐開始布局IoT。Aruba臺灣及東協地區總經理許佳樹也揭露了臺灣Aruba未來戰略布局，不只要發展無線網路，更要進軍IoT，聚焦智慧端點（Intelligent Edge）應用，要讓未來更多位在前端的Wi-Fi或Beacon裝置也開始具備運算分析能力，讓更多運算分析工作將集中在前端處理以挖掘出更多加值的應用和服務。不過他並沒有透露，未來和HPE有無相關IoT產品合作推出計畫。

許佳樹表示，一般在談IoT或行動化架構時，可以簡單區分成上下3層，包括了最底層的基礎設施層、中間的感知層和資料蒐集分析，以及上層應用層，以基礎設施來說，他認為，如Wifi或Beacon這類的無線網傳輸和定位技術發展，已經到了非常成熟的階段，「未來的關鍵在於IoT應用和安全部分，」他表示，惟有透過資料蒐集和分析，才能協助企業找到更多加值的應用模式，同時又能提高IoT裝置安全。

所以許佳樹指出，Aruba臺灣接下來的戰略布局，很大一部份會是著重在IoT資料分析這塊，協助臺灣企業怎麼把資料蒐集起來到後端來分析，找出不同加值的商業應用。他表示，初期臺灣方面將著重在零售和醫療的IoT應用解決方案上。

為此，許佳樹表示，他們還找來了HPE旗下專門從事資料分析的Edgeline閘道器產品開發團隊合作，來強化Aruba產品的資料分析能力。此外，最近其母公司HPE還併購了一家安全行為分析業者Niara，未來打算將他們的使用者實體行為分析核心產品，整合到Aruba的管理存取行為系統ClearPass當中，可以蒐集使用者和實體設備的資料，以及各式Log資訊，來做為機器學習和客戶異常行為分析，以補強ClearPass在資料安全防護不足的功能，確保每一個蒐集回來的資料都是安全無疑的。

許佳樹表示，未來Niara的行為分析產品，將會變成我們ClearPass產品的一個新功能，以加強對於端點裝置的資料分析能力，預計將會在年底前推出新版本中加入這項功能。

不過對於很早就搶攻IoT市場的HPE來說，許佳樹並未透露未來雙方在IoT方面有無相關產品的合作推出計畫，僅表示，Aruba將做為HPE旗下多項IoT解決方案的其中之一。

除了要聚焦端點運算強化IoT裝置分析外，許佳樹表示，近年來，無線網路技術在企業應用上也出現了不一樣的轉變，開始有一些臺灣企業，比如醫院或是飯店業等，不再只是把Wi-Fi當作外部服務客戶來使用，甚至也開始做為內部使用，或是與Beacon結合找出更多企業應用，如用於製造業的資產管理，或是醫院的行動護理車應用等。

許佳樹表示，過去在談論無線AP設備時，都是強調一臺AP的覆蓋範圍和強度可以有多廣，一次容納多少人使用等等。不過隨著Wi-FI也開始變成企業內部應用的一部分，他指出，企業對於Wi-Fi設備的要求也隨之提高，例如在AP設計上，更加強調無線網路的漫遊（Roaming）技術的能力，來確保可以無間斷地快速連網，來做為提供企業內部應用或服務使用。

雖然在Wi-Fi與Beacon結合上，許佳樹表示，臺灣企業目前以飯店業、零售業採用最多，醫療業和製造業採用者也不少，不過他也坦言，目前臺灣企業在Beacon應用上多數都還在探索的階段，尚未找到真正成功可行的商業模式。許佳樹也表示，目前他們正在持續做的事，是協助不同產業將基礎設施先建立起來，未來才有更多的應用加入，他說，現在Aruba已和包括臺灣在內的多家應用ISV廠商合作，以協助企業客戶去做不同的應用開發。

許佳樹也分享了一個他們最近利用Beacon來完成的上班定位打卡的新應用，以提供一個能符合政府一例一休規範的打卡機制。他們利用了手機Beacon定位結合打卡機制，來確認員工目前所在位置和時間，並利用Beacon直接將確認好的位置更新資訊到系統後端，每位員工只要打完卡就代表那個人已經到公司了，「就像在臉書打卡一樣，只是原本是利用GPS定位完成打卡，現在變成Beacon打卡確認員工位置。」他說。

許佳樹表示，將全部上班打卡流程改用數位化方式來完成，將可以減少人為操作的介入，不只有助於改善偽照上班打卡的情況發生，也能將員工上下班出勤資訊，一次到位提供給政府單位稽核。他表示，目前這項應用已經在進行概念性驗證，未來推出後，將可以率先運用在房仲或保險業上，改利用定位來協助業務員上班打卡。

除此之外，許佳樹表示，目前他們也和一些臺灣醫院展開合作，以推動智慧醫療的行動自助化，像是在新醫院導入新應用時，開始試圖將一些便民服務變成是行動化的新應用。比如說在病看診的掛號和排序的機制上，能直接讓看診病患透過手機就能掛號，或完成門診報到手續，並且還能提供等待時間，以及救診等相關資訊。

許佳樹也透露，將在今年5月展示的一個新的智慧醫療應用中，加入更多便民服務的應用，不只能用於網路掛號或醫院內室內導航，未來還能同步提供醫院附近地點的推播服務，如咖啡廳等，並在快輪到民眾看診前，利用推播訊息通知，讓還在排隊等看診的民眾不用現場等待，「不只是掛號、報到行動化，未來更進一步結合批價繳費的動作。」他說。

許佳樹也提到下一代Beacon的應用和技術發展，將會開始走向更攜帶式行動化的概念，他說，以前Beacon並不主動提供定位和相關位置資料，而是被動等待後端系統要求才提供資料，未來則是讓beacon變成是可以主動將資料丟到後端，加快資料分析動作，讓Beacon可以應用在更多產業應用上，例如在廠房定期資產管理上，利用Beacon定位加快資料盤點速度等。