企業要混用軟體定義網路（SDN）和傳統網路設備將有新選擇。主打開源SDN網路作業系統的ONOS專案最近推出新版本Junco時，開始支援擴增式SDN的混用架構，讓企業可以使用白牌伺服器，搭配免費開源的ONOS軟體，就能架構出一個混合式的軟體定義網路，同時又不用放棄傳統的網路架構。

ONOS新版能用在擴增式SDN的混用架構

以開源SDN網路OS為發展的ONOS專案，一直以來都專注於開發可供企業打造更大規模擴展能力的開源SDN控制器軟體，以滿足軟體定義服務供應商和大型企業網路所需建立一個可程式化控制、自動化部署的大型網路環境。

ONOS和OpenDaylight（ODL）這2個專案，雖然同樣都以開源SDN軟體開發為主，但兩者在更新速度上卻大不相同，相較於ODL至今更新才釋出到第5個版本Boron（硼），平均一年更新1~2次。比ODL還晚1年成立的ONOS翻新速度更快，ONOS光是去年就陸續發布了4個不同大小幅度的改版更新，分別是Falcon、Goldeneye、Hummingbird及Ibis，軟體更新速度大幅超前了ODL，代表一旦使用者提出需求後，馬上可以很快反應推出更新，讓服務供應商可以更快運用，以便打造更高可程式化、靈活擴充的資料中心網路架構。

不過，在Junco以前的ONOS版本，只適用於採用破壞式SDN （Disruptive SDN）的單一網路架構，企業若要搭建SDN雖然可採用白牌伺服器（White box）搭配ONOS軟體，但並不能混用傳統網路設備，直到最近ONOS釋出Junco新版本後，才終於支援擴增式SDN（Incremental SDN）的混用架構，不只是白牌伺服器搭上ONOS軟體方式能用，甚至還可以將SDN的網路自動化配置功能，更進一步延伸到傳統網路設備，例如BGP 或OSPF等設備。

ONOS並不是唯一一家能提供SDN和傳統網路設備的混用架構，目前少數網通廠商，例如思科、Brocade等也有提供類似的混合式SDN方案，不過ONOS將SDN的網路自動化配置能力帶到傳統網通設備後，讓不想要使用專屬硬體的企業，現在也能利用通用伺服器硬體，搭配ONOS軟體的方式，來實現SDN和傳統網路設備的混合式架構，這也代表對於加速企業SDN的普及，更往前邁進一大步。

為了將SDN能力帶向傳統網路設備，所以ONOS這次新增加能用來描述NetConf協定相關的網路配置和狀態的建模語言YANG，讓企業要混用SDN和傳統網路設備時，能將網路設備常使用的NetConf網路配置及YANG建模檔案直接匯入，而不需要重新設定，並在分散式資料庫中自動管理這些檔案，將這些網路配置自動同步到整個網路，以簡化企業資料中心網路和服務部署。

Junco也是ONOS至今所發布的第10個版本。ONOS在最近舉行的開放網路高峰會（ONS）上也有展示相關的場域應用。負責主導ONOS專案的開放網路基金會（ONF）執行董事Guru Parulkar表示，目前不少電信商在他們電信網路提供的特定服務都有採用YANG，隨著新版Junco的推出開始支援YANG語言後，將使得電信營運商之後更容易將SDN加速運用到不同網路應用服務。

ONOS新版本推出時也特別加強虛擬化功能，包括在SDN-IP應用上支援了虛擬區網VLAN及虛擬私有區網VPLS，並延用了新版網路群組管理協定IGMPv2。而且不只是在虛擬路由器部分支援了IPv6位址，針對使用白牌伺服器搭建的兩層式枝葉主幹式架構（Leaf-Spine），也開始支援IPv6位址路由。

ONOS新版還強化了與南/北橋介面功能的整合，除了皆採用了NetConf協定外，在南橋介面部分也開始支援了Lumentum WaveReady網路系統，並能使用Nokia OLT系列光纖線路終端設備，來做為處理網路資料傳輸的管道。ONOS還在GUI 2.0新版增加Web使用者介面，允許企業用戶可以直接從網頁上查看局部區域的網路拓撲視圖，並提供完整的查詢機制。