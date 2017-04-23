F8：臉書發表VR社交平台Spaces

臉書的F8開發人員大會上發表了全新的虛擬實境（VR）社交平台Spaces，讓使用者可於虛擬空間中與友人互動、存取臉書訊息，透過Messenger通話，初期支援Oculus Rift與Oculus Touch追蹤控制器，預計未來將陸續支援其他VR裝置。

具備Oculus Rift與Oculus Touch追蹤控制器的使用者現在已可從 Oculus Store下載Spaces，先藉由臉書的個人檔案照片創造自己在Spaces中的虛擬分身，還可客製化分身的眼睛顏色、髮型或臉部特徵，之後即可邀請友人加入，在虛擬環境中互動。（詳全文）

PC時代不再，英特爾停辦已有近20年歷史的IDF

如果你一如往常等待IDF的消息，今年要失望了。隨著產業生態轉變，英特爾宣佈將停辦其PC界盛會英特爾開發者大會（Intel Developer Forum）。（詳全文）

微軟開始禁止採用新處理器的PC更新Windows 7/8.1

雖然微軟從2016年初就不斷釋出消息，宣告將不再讓使用英特爾第七代Core處理器（Kaby Lake）、AMD第七代處理器（Bristol Ridge）或是高通（Qualcomm）8996處理器的裝置升級Windows 7與Windows 8.1，但一直未公布確切的時間表，不過，微軟本月的安全更新已正式履行了這項政策。

根據外電報導，採用上述新款處理器卻執行Windows 7/8.1的使用者開始在本月執行更新時遇見錯誤訊息，訊息顯示用戶PC所使用的處理器是專為最新Windows版本所設計的，並未支援該PC所使用的Windows版本，將使系統錯過重要的安全更新。之後基於新處理器的Windows 7/8.1系統也無法再搜尋或下載更新。（詳全文）

Google也要做人力仲介，低調打造求職新服務

Google正悄悄地開發一項全新的求職服務，它被稱之為「Google Hire」，這服務能夠讓雇主張貼職缺，接收和管理應徵者的申請資料，有點類似Greenhouse及Lever。然而，它尚未全面開放，只有某些科技公司如Medisas, Poynt、DramaFever、SingleHop、CoreOS正在使用和測試 。（詳全文）

Skype for Windows 10正式版問世，迷你視窗可一邊上網一邊視訊

在Windows 10 Anniversary Update時代還是預覽版的Skype，隨著Windows 10 Creators Update的釋出升級成為正式版，並推出迷你視窗、傳送文字簡訊、對話搜尋等新功能，亦改善了群組視訊功能。

於Skype for Windows 10正式版中，Skype會直接顯示通訊錄上使用者經常聯繫對象的電話號碼，並允許使用者針對與友人的對話進行搜尋，也可直接利用Skype中的儲值金額傳送文字簡訊予聯絡人，亦有全新的群組視訊介面，以及可在通訊中直接切換麥克風、視訊攝影機或新的裝置。（詳全文）

研究人員向惡意程式偷師，開發可「隱形」的廣告攔截技術

4名來自普林斯頓大學（Princeton University）與史丹佛大學（Stanford University）的研究人員在上周發表了一篇有關廣告攔截技術的研究報告，指出他們的新技術將可結束網站及廣告攔截之間的軍備競賽，終止這場貓捉老鼠的遊戲。（詳全文）

財政部5月起對境外電商課稅，AWS個人用戶收費恐漲價!？

財政部上週公告將從5月起對境外電商課稅，將對在台灣沒有固定營業場所的境外電商營業人課徵5%營業稅，Amazon旗下AWS已在上周開始通知用戶，這項措施可能影響個人用戶，企業用戶雖不受影響，但需儘快提供公司統一編號等資料。

上周三財政部公告自5月1日開始，境外電商需辦理稅籍登記，報繳營業稅，這項新的稅務規定要求在台灣沒有固定營業場所的外國事業、機關、團體、組織，如對我國自然人年銷售額超過48萬元，必須按期報繳營業稅。（詳全文）

微軟Windows 10 Creators Update來了!

經過多次的測試版，微軟在美國時間4月11日(台灣時間4月12)正式向大眾釋出Windows 10首個重大更新Creators Update 。

版號為15063的正式版Creators Update包含3D圖像繪製與混合實境(mixed reality)支援，增加名為Beam的遊戲串流技術，強化Microsoft Edge新功能、安全與隱私等工具。此外導入統一更新平台（Unified Update Platform）技術可減少更新檔尺寸及提供安裝的彈性等。（詳全文）

取巧氾濫 Google將除役JavaScript標竿測試Octane

由於作弊情況太嚴重，Google宣佈將使廣受歡迎的Octane JavaScript標竿測試除役，以更新更好的測試標準取代。

Octane JavaScript是用於測試Google Chrome中的JavaScript引擎V8很常用的標竿測試。它最初是為了解決SunSpider的弊病而生。由蘋果Safari團隊開發的SunSpider早期效果也很好，但後來瀏覽器開發人員運用最佳化手法操弄SunSpider測試的得分情況太普遍，使得Google 棄SunSpider就由V8團隊開發出Octane。（詳全文）

臉書Messenger開始支援群組支付，讓平分費用更簡便

臉書（Facebook）宣布Facebook Messenger電子支付功能開始支援群組支付，使用者能在Messenger群組內向多人支付與收取款項，目前這項功能支援美國Android和桌面版裝置的用戶。

Facebook於2015年3月推出Facebook Messenger電子支付功能Facebook Pay，允許使用者可以直接透過Facebook Messenger支付與收取款項，支援Android、iOS以及桌面裝置。（詳全文）

離職MIS偷用同事憑證入侵系統，半導體公司資料庫遭植定時惡意程式

離職MIS偷偷刪除企業資料庫事件又一起，美國半導體製造商Allegro MicroSystems對前IT部門MIS員工Nimesh Pate提出了告訴，原因是他駭進了Allegro的企業網路，並植入惡意程式以刪除資料庫中的重要檔案。雖然是去年8月發生的案件，直到最近才遭到國外媒體爆料。（詳全文）

F8：臉書Workplace新增機器人功能，整合Box與微軟等企業服務

臉書（Facebook）在F8開發人員大會上宣布將在Workplace上新增機器人功能，以及整合Box、OneDrive、Office及Salesforce等知名的企業服務，外界預期Workplace將成為企業協作平台Slack的重要競爭對手。（詳全文）

打擊假帳號按讚，臉書瓦解國際垃圾訊息活動

身為全球最大的社交網站，臉書（Facebook）不只被用來散布假新聞，還有假的帳號以及用假帳號來按讚，使得臉書不斷強化該站的辨識機制，移除假的帳號與假讚。

日前臉書才宣布改善該站的假帳號辨識機制，以帳號的行為而非內容來判斷帳號的真偽，例如該帳號經常重覆張貼同樣的內容，或是傳訊愈來愈多的訊息等，並據此在法國關閉了3萬個假帳號。（詳全文）

F8: Facebook Messenger要成為通訊平台上的黃頁

在F8開發者大會上，臉書主管表示Messenger極有機會成為消費者找到各式服務的平台，有如電話簿裏的黃頁功能。臉書去年F8上首次公佈Messenger機器人平台計畫，並提供API供店家或服務供應商開發通訊機器人。臉書Messenger部門副總裁David Marcus指出，Messenger已經逐漸變成一個沒有電話號碼的電話簿，同時也有極大潛力成為通訊形式的黃頁功能。（詳全文）

Adobe在台發表Experience Cloud，搶攻數位行銷商機

Adobe在美國拉斯維加斯舉行數位行銷高峰會(Adobe Summit 2017)，搶攻數位行銷的重量級武器Experience Cloud正式亮相，即日起宣佈在台推出，準備搶佔國內數位行銷市場。

Experience Cloud架構在Adobe Cloud Platform上，Adobe Cloud Platform強調能夠匯整企業任何系統的內容及數據，整合數據分析及內容管理，搭配人工智慧Adobe Sensei，提昇數據分析、數位行銷的效率。Experience Cloud可和Adobe Creative Cloud、Document Cloud等創意設計、協同作業服務整合。（詳全文）

LG聯網智慧家電大舉登臺，智慧冰箱、洗衣機、冷氣及電子衣櫥一起亮相

看準智慧家電市場趨勢逐漸浮現，LG在台發表一系列智慧家電，包含冰箱、洗衣機、冷氣及電子衣櫥等產品，均可透過Smart ThinQ App遠端控制，為使用者帶來更方便的生活。（詳全文）

蘋果取得加州自駕車測試核准

加州汽車監理部（Department of Motor Vehicles, DMV）最近更新網站，列出30家獲准測試自駕車的業者名單，其中蘋果成為最新加入的廠商。

這也部份證實了蘋果正在開發自駕車一事。在此之前，雖然一直有包括Project Titan的汽車專案等傳聞，但蘋果除了去年曾經對美國公路交通安全署發表公開信，表示蘋果「正大力投資於機器學習和自動系統」之外，其他一切不置可否。（詳全文）