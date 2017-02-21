市場研究機構Harris Interactive近日發表了2017年企業聲譽商數（Reputation Quotient）的民意調查（Harris Poll）結果，測量美國民眾對全美最知名百大企業的觀感，發現三星電子的聲譽直直落，從2015年的第三名下滑到2016年的第七名，今年則落至第四十九名，至於Amazon不論是去年或今年都位居排行榜冠軍，成為美國民眾最信賴的企業。

Harris Poll用來測量企業聲譽的指標包括社會責任、情緒訴求、產品及服務、願景及領導地位、財務表現及工作環境等。2017年最受美國消費者好評的前十大企業依序是Amazon、Wegmans、Publix Super Markets、Johnson & Johnson、蘋果、UPS、迪士尼、Google、Tesla與3M。

其中特別引人注目的是這一年來陸續傳出手機電池爆燃、洗衣機解體及電池工廠爆炸的三星，這幾年三星經常是該排行榜的常勝軍，2014年排名第七，2015年排名第三，2016年排名第七，但今年就落到了第四十九。

至於Amazon則是在2013年、2014年、2016年與2017年都奪下該排行榜的冠軍。

Harris Poll指出，聲譽屬於企業資產，良好的聲譽將能協助企業從大眾獲得推動成長與成功的關鍵行為，包括得到民眾的信賴、吸引人才加入、正面的評價，以及社群的擴充等。反之，評價很差的企業通常也會造成群眾的負面行為，包括民眾會討論該公司的產品缺點、不再購買該品牌的產品、企圖影響朋友，以及在社交媒體上批評等。

而經常得到正面評價的前五大產業則依序是科技業、零售業、消費者產品、汽車與能源。負評最多的則是煙草業與政府。