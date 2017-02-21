鴻海集團旗下富智康，從2015年開始投資香港新創公司Tink Labs，兩輪的投資金額高達44億臺幣，在2011年成立Tink Labs handy，handy終於在今日(21日)宣布進軍臺灣，與飯店業者合作，提供住房旅客handy手機，可以直接與飯店櫃台、服務部門聯絡，也可以免費撥打國內外電話，以及無線上網，另外，也提供旅客旅遊指南、訂車服務、飯店介紹和優惠資訊。

目前已在與臺灣3星級以上的飯店洽談中，預計3月底或4月中正式上市，推出handy提供旅客服務。

富智康的投資不僅於金援，還提供了硬體支援，Tink Labs的handy T1手機都是由富智康製造，未來也有計畫採用夏普(Sharp)的機款。

去年(2016年)，亞太電信也曾推出「飯店一房一手機」類似的服務，提供專屬電信服務。旅客入住時，會提供房客一台4G智慧型手機，每位房客皆可享網內互打免費與免費4G上網吃到飽。不同的是，handy手機提供旅客國內外免費通話，結合飯店專屬的APP綁定SIM卡，提供一整套服務。

handy向飯店的收費除了電信費用之外，還有月費制的維護費用，並且根據該飯店持有的handy手機數量來制定收費金額，另外，handy的執行副總裁Akina Ho也強調，為了公平地讓飯店的旅客享有服務，在與飯店合作時，飯店所有房間、不分房型都需要配有handy手機提供旅客使用。

handy提供旅客行為大數據分析，採用自家的大數據分析方法，飯店可以透過旅客行為數據分析的服務，搶到更多的商機，handy執行副總裁Akina Ho表示，香港一家飯店發現該飯店的旅客喜歡去迪士尼樂園，於是推出接駁的服務，一個月就多賺入6萬美金，另外，透過handy手機可以知道旅客去的景點、餐廳，提供飯店內餐廳改善菜單的參考。

旅客在住房期間透過handy的手機給予飯店評價，handy也可以成為住房的第二支分機，直接與飯店櫃台、其他房間的同行朋友聯繫，且不受限在飯店內，飯店外也能夠撥打電話。

旅客在飯店時，可能不清楚別的樓層有餐廳、酒吧、商店街和SPA館等，透過handy推播並提供旅客優惠券，讓handy手機成為飯店另一個行銷的管道。

另外，handy執行副總裁Akina Ho舉例，之前伊斯坦堡發生爆炸案的緊急狀況，handy對使用者送出通知，讓旅客知道訊息並提醒不要前往爆炸地點旅遊，旅客也可以立即打電話給飯店，飯店會到旅客的位置接送旅客回飯店。

handy在全球進駐了20個城市，多達1百萬個房間都有提供旅客服務，handy執行副總裁Akina Ho希望在今年年底擴展到，101個城市，300萬房間，而在臺灣的目標則是希望在年中可以達到超過4千個房間，年底前擴展到1萬個房間以上。

目前，handy在臺灣與亞太電信合作，銷售模式則是與一家提供飯店硬體服務的公司振軟資安科技合作，未來視在臺灣的規模，考慮成立分公司。Handy與微信支付、阿里支付有合作關係，未來也將提供線上支付的功能。