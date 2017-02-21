PHP團隊近日以37:0無異議地通過於PHP 7.2版的核心中整合Libsodium密碼庫，使它成為全球第一個把現代加密技術納為標準函式庫的程式語言。

Libsodium的全名為Sodium加密函式庫（Sodium crypto library），為一標榜操作簡單的開放源碼軟體加密庫，可用來加密、解密、簽名及產生雜湊密碼等，可在打造更高階加密工具時提供所有的核心操作，且支援Windows、iOS及Android等平台，最新的版本為2016年7月底釋出的Libsodium 1.0.11。

知名的PHP安全開發人員Scott Arciszewski是在2016年的1月提出該方案，在歷經1年的討論後，終於在今年2月無異議地通過，並將開始著手將Libsodium導入PHP 7.2，可望於今年底釋出。目前最新的PHP版本為上周才發表的7.1.2。

Arciszewski表示，有別於其他加密標準，Libsodium是由安全專家們所精心挑選的演算法所組成，可避免旁路攻擊（side-channel）漏洞。

其實Libsodium原本就是PHP的擴充程式，但Arciszewski在接受Bleeping Computer的採訪時指出，他發現基於PHP的WordPress或其他共伺服器享代管業者多半不允許用戶安裝客製化的PHP擴充程式，擔心這些客製化擴充程式危及平台的基礎架構，這使得他決定推動讓Libsodium成為PHP的預設功能。