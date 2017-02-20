微軟於上周宣布，Mac版的Office將開始支援蘋果替Macbook Pro特別設計的Touch Bar功能。

Touch Bar為一橫條型的LCD觸控面板，就位在鍵盤的上方，取代過去Macbook鍵盤上的功能鍵，它會自動根據使用者正進行的工作顯示適合的工具，包括音量與亮度的調整，調整或瀏覽內容的互動、表情符號及預測字詞等，也可在特定程式中設定Touch Bar的功能。

在蘋果於2016年發表的4款Macbook Pro中，只有最高階的兩款支援Touch Bar，最便宜的售價為1799美元。

蘋果與微軟早在去年10月便宣布Mac版的Office將整合Touch Bar，但微軟一直到今年的2月上旬才開放測試，並於上周正式推出。

在Touch Bar上，Word用戶可以進入專注模式（Focus Mode），在該模式下，Touch Bar只會出現使用者目前工作最需要的功能，而隱藏其他的工具列，還能直接自Touch Bar上插入評論、照片或連結。PowerPoint用戶則會發現可輕鬆利用Touch Bar來擺布各種圖像元素，包括移動或旋轉等。

至於Excel用戶只要在單元格中輸入”=“的符號，就能在Touch Bar上叫出最近的常用功能。Outlook用戶亦可自Touch Bar找到寫郵件或管理行事曆時的常用功能，例如在撰寫新郵件時，Touch Bar可顯示最近使用的文件列表，方便使用者添增附件，還可直接自Touch Bar上加入Skype視訊會議。