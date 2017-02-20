電子商務、行動裝置普及，國人使用的支付工具也跟著多元化，為方便民眾繳納各種費用，台北市將於第一季推出智慧支付平臺「pay.taipei」，未來將整合各種支付工具，讓民眾可繳交生活中的各項費用。

這個智慧支付平臺是由藍新科技打造，目前北市已與8家業者合作，包括玉山銀行、台新銀行兩家金融業者，還有第三方支付的愛貝錢包、Pi行動錢包、街口支付，以及電子支付的歐付寶、橘子支及台灣支付。

平臺上線後，民眾可以8家業者的支付工具繳交北市的水費、停車費、聯合醫院醫療費三項費用，未來將擴大支付的費用項目，舉凡學雜費、交通罰單、地政費等也可望整合進來。

台北市資訊局表示，智慧支付平臺的目的是整合北市各個局處的費用，讓各單位不需耗費資源建立各自的支付系統，可以專心於帳務，但為避免引發民眾抱怨，未來智慧支付平臺推出後，各單位既有支付系統還是會繼續服務，長期而言則是以智慧支付平臺為主。

未來不只整合北市各項費用，「pay.taipei」也將和臺灣票據交換所，像是第四台收視費、保險費、手機電信費用也可透過臺北卡的網路市民驗證身份，透過「pay.taipei」一次支付。

北市推動智慧支付平臺除了便民，另一好處是節省支付給代收業者的服務費。目前民眾繳交北市各項費用，多前往銀行或超商繳費，北市府一年支付給代收業者的手續費高達1.37億元，光是停車費一項的手續費就超過9000萬，加上水費與醫療費手續費就佔了97.3%。未來民眾如果都利用「pay.taipei」支付，電子化收費就能降低實體管道的代收手續費。