臉書（Facebook）宣佈將在台灣、義大利、西班牙等8個國家推出3項新功能，包括可以搭配趣味濾鏡創造笑果的全新內建相機，還有24小時限時動態、限時動態悄悄傳。

三項新功能已可在Android、iOS的App上使用，台灣用戶將在未來的幾天開放使用新功能。

此次推出的內建相機功能可在App左上角的相機，或是將動態時報向右滑就可看到內建相機，內建數十種濾鏡特效，例如在拍照時為人物加上面具特效，增加用戶分享照片的趣味性。

此外，還可為影像加上邊框，或是營造畢卡索風的風格特效，讓畫面吹起飄雪的互動式特效等。

臉書表示，未來內建的特效還會陸續增加，並針對台灣的用戶推出具有本地風格的特效。

臉書也將Instagram的限時動態影片搬到臉書上推出限時動態功能，臉書用戶可在動態時報頂端，進入左側的限時動態列上「你的限時動態」使用限時動態，除非用戶將內容同步到動態時報上，否則以限時動態分享的照片、影片會在24小時後自動移除。

如果你不想要分享給所有朋友，限時動態也可以悄悄傳給特定的朋友，以限時動態悄悄傳分享的照片或影片允許收到者觀看2次，而且24小時後自動移除內容。

臉書表示，愈來愈多人習慣以照片、影片等視覺化方式進行分享，但同時又希望能保有隱私性，因此推出三項新功能滿足用戶的需求，其中全新的內建相機已在愛爾蘭測試一段時間，將藉由台灣等8個市場推出，瞭解用戶的意見進行調整，最後開放全球使用。