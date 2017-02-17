還記得今年1月初全球比特幣的交易價格重返1000美元，不過，幾天後中國的中央銀行-人民銀行即約談中國11家比特幣交易商，要求他們展開自律與自查，目的是為了打擊非法洗錢等投機行為，使得中國前三大比特幣商易商比特幣中國（BTCC）、火幣網（Huobi）及幣行（OKCoin）已相繼宣布暫停提幣業務以升級系統。

這三家業者上周及本周於各自站上貼出公告，指出為遵循中國有關反洗錢、外匯管理與支付結算的規定，將全面將平台升級為反洗錢系統，以防範不法份子利用比特幣進行洗錢、換匯與傳銷等非法行為，於系統升級期間將暫停比特幣的提領，預計為期一個月。

除了將平台升級為反洗錢系統之外，為了遏止市場的操控與比特幣價格的大幅波動，上述3家業者也開始收取每筆0.2%的比特幣交易手續費。

此外，比特幣中國還特別公告，將加強監督客戶的身分識別、資金來源與提幣用戶，只要發現可疑行為即會限制交易或凍結資產，並提報給相關部門。

根據中國媒體的報導，這是央行因應比特幣價格的異常波動所採取的風險平衡措施，並強調比特幣為虛擬商品，不得作為流通貨幣使用。而央行整頓大型比特幣交易商則造福了規模較小的交易平台，這些平台打著「不收手續費且可自由提幣」的口號來吸引出走的比特幣玩家。

Coindesk的比特幣交易歷史紀錄則顯示，比特幣的價格在今年1月4日衝上超過1100美元的高點之後，隨著央行的打壓讓比特幣出現賣壓，於1月11日跌破800美元，之後即緩慢回升，今日（2/17）價格又回溫到1040美元了。