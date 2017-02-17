Google周四公佈偏遠地區連網計畫Project Loon的最新技術進展。現在透過人工智慧（Artificial Intelligence）演算法，Google的高空汽球不但可以聽指令航行、在高空中維持原地，甚至能預測當地氣候。



負責推動Project Loon的X實驗室主管Astro Teller指出，Project Loon最早的設計是利用高空汽球將地球環繞一圈，而由汽球接力服務，而且Google的演算法也只能讓汽球維持彼此等距隨氣流飄浮在高空。

隨著Google導入機器學習演算法，以及高度控制系統技術改良，Project Loon團隊已經能讓汽球集中飄浮在特定區域上方，時間由數個月縮短為幾星期，而且汽球數量也由最早的數百個減少為數十個。

Teller指出，2014年Google已能控制汽球的飛行方向，航向他們所要的地點，或是在飄離後再回到原地。到了2016年，Google的演算法更加進步，竟然能讓高空汽球在祕魯高空中徘徊不去3個月，這意謂著Project Loon汽球已經可以僅僅10、20或30個一組的汽球在猛烈的高空氣流中維持在特定地區，甚至還可運用AI技術預測當地氣候。

如下所示，早期的設計是放出數百個高空汽球，當其中有汽球漂走時，可以其他汽球取代其負責的連網區域。（來源：Google）

導入AI演算法後，只要一定數量的高空汽球，即使受到風向影響，這些汽球仍能保留在原位，需要的汽球數量也因此減少。





Google表示，人工智慧演算法的進步，使得高空汽球的升空與管理變得更容易，也減少了所用汽球的數量，有助於降低電信業夥伴Project Loon網路的營運成本，進一步加速Google及電信業者將連網服務推向新興國家或偏遠地區。



另一家網路巨人臉書也積極拓展高空連網計畫Internet.org或稱Free Basics，不過是使用太陽能作為高空基地台的載具。但去年臉書的太陽能無人飛機在一次測試中墜毁，多少耽擱了計畫的進行。



Google的Teller則對BBC表示，Project Loon再幾個月會有第一批使用者，不過並未透露推出的地點。