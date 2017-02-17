IBM在2015年以25億美元買下的氣象分析暨預測公司The Weather Company在本周三（2/15）發表了新的網狀網路警報（Mesh Network Alerts）技術，即便在沒有網路連線或基地台掛掉的情況下都能傳遞緊急的氣象或災難通知，該功能已率先進駐於Android平台的The Weather Channel程式。

此一功能是由IBM的研究團隊所開發，它利用網狀網路中的點對點（peer-to-peer）連結能力把緊急警報傳送到使用者的智慧型手機上，該網狀網路可連結任何鄰近的手機，以擴大訊號及警報的傳送範圍，在最危急的狀態下將能挽救人們的生命。

負責新一代運算系統及技術的IBM副總裁Bijan Davari表示，新的The Weather Channel程式結合了創新的網狀網路警報技術與The Weather Channel的全球觸及率，將可替資源不足的地區帶來更高等級的危機意識。

所謂的網狀網路是在網路節點間透過動態路由來進行資料與指令的傳送，它可保持每個節點間的完整連線，即使有節點失效，仍可跳至其他節點並形成新路由以傳遞訊息。

專精於邊緣運算（Edge Computing）的IBM科學家Nirmit Desai解釋，此一點對點的網狀網路技術允許任何的行動裝置在缺乏Wi-Fi與行動網路時與彼此聯繫，該技術適用於包括Android裝置與iPhone在內的大多數手機，不需要破解，也無需擴充硬體，只要利用內建藍牙及Wi-Fi廣播功能的手機再加上IBM所開發的軟體就能進行連結。

至於手機彼此通訊的距離則得視手機的規格而定，一般而言其傳輸距離可達到數百呎，但與真正的網路相較，網狀網路的傳輸速度較慢，所傳遞的資訊量也不能太大。

此外，為了保障訊息安全，IBM採用了最新的加密技術以確保該網狀網路的警報只能來自於The Weather Company。

除了緊急的氣象與災難通知外，Desai相信該技術很快就會被廣泛地應用在各種不同的場景中，例如在網路過於壅塞的人口稠密處，像是體育館、演唱會、主題公園、遊輪，或是網路已經失靈的災難地區，也預期會看到社交分享程式透過網狀網路來傳遞資料。